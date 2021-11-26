РЕВУНЕНКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ

Родился в Петербурге 13 сентября 1911 г. По окончании фабрично-заводского училища в 1929 г он поступил на общественно-экономическое отделение Педагогического института имени А.И. Герцена. В мая 1937 г. на историческом факультете Ленинградского университета защитил кандидатскую диссертацию «Политический кризис 1862 года в Пруссии».

С 1939 г. В.Г. Ревуненков доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета Ленинградского университета. В 1951 г. на Историческом факультете Ленинградского университета В.Г. Ревуненков защитил докторскую диссертацию на тему «Польский вопрос и дипломатическая борьба в Европе в конце 50-х и начале 60-х годов ХIХ века».

С 1957 г. до конца 1980-х гг. профессор , заведующий кафедрой истории Нового и новейшего времени.

Основные направления научных интересов : овая история Германии, Польши, Франции, Латинской Америки, история международных отношений. Но главной темой исследований была история Франции в конце XVIII — начале XIX вв. В. Г. Ревуненков был автором единственной в последние годы обобщающей работы по истории Великой французской революции. Некоторые положения его трудов вызвали дискуссию советских историков.

Сочинения: Приход Бисмарка к власти (политическая борьба в Пруссии в 1859-1862 гг.). Л., 1941;

Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия. Л., 1957;

История стран Латинской Америки в новейшее время. Л., 1963;\

Марксизм и проблема якобинской диктатуры. Л., 1966;

Парижские санклюлоты эпохи Великой французской революции. Л., 1971;

Парижская Коммуна 1799-1794 гг. Л., 1976;

Очерки по истории Великой французской революции. Падение монархии. Л., 1982;

Очерки по истории Великой французской революции 1789-1799. Л., 1983, 1989, 1996.