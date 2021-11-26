ПОЛИСТИЛИСТИКА
ПОЛИСТИЛИСТИКА (от поли… и стиль) - намеренное соединение в одном музыкальном произведении различных, иногда разнородных, стилистических элементов.
Термин используется в отечественном музыкознании, введён А.Г. Шнитке в 1971 году. Основные формы полистилистики: цитата (хорал из 60-й кантаты И.С. Баха в скрипичном концерте А. Берга; смотреть также Коллаж), псевдоцитата (квазицитата; например, иллюзия звучания «Марша энтузиастов» И.О. Дунаевского в 1-й симфонии Шнитке), аллюзия (намёк; например, в финале 15-й симфонии Д.Д. Шостаковича после цитат из музыки Р. Вагнера во вступлении мелодия напоминает начало его оперы «Тристан и Изольда», но реально совпадает с началом романса «Не искушай» М.И. Глинки). Применение цитат и аллюзий нередко служило поводом для упрёков в «литературщине». Ряд отечественных исследователей трактуют понятие полистилистики в расширительном смысле, относя к ней любые формы стилевой эклектики (оцениваемой не обязательно негативно), в том числе в рамках неоклассицизма, неоромантизма. При этом чаще всего к области полистилистики относят разностильность, характерную для авангардизма (Ч. Айвз), постмодернизма и поставангарда («Гимны» К. Штокхаузена, Симфония Л. Берио, «Великий мертвиарх» Д. Лигети), и не относят вариации на заимствованную тему (до XX века), использование народной мелодии или имитацию её стиля (хор поселян в опере «Князь Игорь» А.П. Бородина), инструментовку сочинения другого композитора, некоторые виды цитат (мелодия А.Э.М. Гретри в опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского), невыдержанность стиля как признак художественной незрелости опуса.