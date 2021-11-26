ПОЛИСТИЛИСТИКА

ПОЛИСТИЛИСТИКА (от по­ли… и стиль) - на­ме­рен­ное со­еди­не­ние в од­ном му­зы­каль­ном про­из­ве­де­нии раз­лич­ных, ино­гда раз­но­род­ных, сти­ли­стических эле­мен­тов.

Тер­мин ис­поль­зу­ет­ся в отечественном му­зы­коз­на­нии, вве­дён А.Г. Шнит­ке в 1971 году. Основные фор­мы полистилистики: ци­та­та (хо­рал из 60-й кан­та­ты И.С. Ба­ха в скри­пич­ном кон­цер­те А. Бер­га; смотреть так­же Кол­лаж), псев­до­ци­та­та (ква­зи­ци­та­та; например, ил­лю­зия зву­ча­ния «Мар­ша эн­ту­зиа­стов» И.О. Ду­на­ев­ско­го в 1-й сим­фо­нии Шнит­ке), ал­лю­зия (на­мёк; например, в фи­на­ле 15-й сим­фо­нии Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча по­сле ци­тат из му­зы­ки Р. Ваг­не­ра во всту­п­ле­нии ме­ло­дия на­по­ми­на­ет на­ча­ло его опе­ры «Три­стан и Изоль­да», но ре­аль­но сов­па­да­ет с на­ча­лом ро­ман­са «Не ис­ку­шай» М.И. Глин­ки). При­ме­не­ние ци­тат и ал­лю­зий не­ред­ко слу­жи­ло по­во­дом для уп­рё­ков в «ли­те­ра­тур­щи­не». Ряд отечественных ис­сле­до­ва­те­лей трак­ту­ют по­ня­тие полистилистики в рас­ши­ри­тель­ном смыс­ле, от­но­ся к ней лю­бые фор­мы сти­ле­вой эк­лек­ти­ки (оце­ни­вае­мой не обя­за­тель­но не­га­тив­но), в том числе в рам­ках не­о­клас­си­циз­ма , нео­ро­ман­тиз­ма. При этом ча­ще все­го к об­лас­ти полистилистики от­но­сят раз­но­стиль­ность, ха­рак­тер­ную для аван­гар­диз­ма (Ч. Айвз), по­стмо­дер­низ­ма и по­ст­аван­гар­да («Гим­ны» К. Шток­хау­зе­на, Сим­фо­ния Л. Бе­рио, «Ве­ли­кий мерт­ви­арх» Д. Ли­ге­ти), и не от­но­сят ва­риа­ции на за­им­ст­во­ван­ную те­му (до XX века), ис­поль­зо­ва­ние народной ме­ло­дии или ими­та­цию её сти­ля (хор по­се­лян в опе­ре «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), ин­ст­ру­мен­тов­ку со­чи­не­ния другого ком­по­зи­то­ра, не­ко­то­рые ви­ды ци­тат (ме­ло­дия А.Э.М. Грет­ри в опе­ре «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го ), не­вы­дер­жан­ность сти­ля как при­знак ху­дожественной не­зре­ло­сти опу­са.

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