ПИОТРОВСКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ
ПИОТРОВСКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ - российский археолог, историк-востоковед, музейный деятель. Действующий член АН Армянской ССР (1968 год), АН СССР (1970 год).
Сын преподавателя математики и механики. Отец М.Б. Пиотровского.
Окончил Историко-лингвистический факультет ЛГУ (1930 год). Среди учителей - С.А. Жебелёв, египтолог Н.Д. Флиттнер, В.В. Струве, А.А. Миллер, С.Ф. Платонов, А.А. Спицын, Н.Я. Марр, И.А. Орбели.
В 1929-1964 годах работал в институте Истории материальной культуры (заведующий Ленинградским отделением в 1953-1964 годах).
С 1931 года - в Эрмитаже, в том числе заведующий Отделом Востока (1941-1942 годы), заместитель директора (1949-1953 годы), директор (1964-1990 годы); разработал стратегию развития музея; под руководсктвом Пиотровского осуществлены работы по реставрации Меншиковского дворца, зданий Эрмитажного театра и Зимнего дворца Петра I, передача музею восточного крыла здания Главного штаба, начало строительства Фондохранилища в Старой Деревне.
С 1945 года преподавал на кафедре археологии ЛГУ, с 1966 года заведующий кафедрой Древнего Востока Восточного факультета ЛГУ, профессор (1968 год). Член Президиума АН СССР (1980-1988 годы), исполняющий обязанности академика-секретаря Отделения истории АН СССР (1980-1982 годы).
В 1927-1931 годах участвовал в работах Северокавказской археологической экспедиции, в 1930-1933 годах проводил археологические разведки на территории Армении, в 1939-1941, 1945-1971 годах руководил раскопками в Тейшебаини. В 1961-1963 годах - начальник археологических экспедиций АН СССР в Нубии (в зоне затопления Асуанской плотины). Один из организаторов раскопок на территории Эрмитажа (с 1976 года), открывших Зимний дворец Петра I и другие памятники.
Автор трудов по археологии Кавказа (в том числе обобщающих), египтологии, один из основоположников отечественного урартоведения.
Среди учеников Пиотровского - Г.А. Тирацян, С.А. Есаян. Почётный член ряда научных общественны Государственных премий СССР (1946 год). Награждён орденами Ленина (1968, 1975, 1983 годы) и другими наградами.
Сочинения:
История и культура Урарту. Ер., 1944. СПб., 2011;
Археология Закавказья с древнейших времен до I тысячелетия до н.э. Л., 1949;
Ванское царство. М., 1959;
Искусство Урарту VIII-VI вв. до н.э. Л., 1962;
Путевые заметки. СПб., 1997;
История Эрмитажа: Краткий очерк. СПб., 2002;
Страницы моей жизни. М., 2009.