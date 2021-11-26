ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ
ПЕТЕРБУ́РГСКИЙ ИНСТИТУ́Т Я́ДЕРНОЙ ФИ́ЗИКИ - имени Б.П. Константинова, расположен в Гатчине.
Создан в 1971 году на базе филиала Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе АН СССР как Ленинградский институт ядерной физики, в 1992 году переименован в ПИЯФ РАН, в 1994 году институту присвоен статус ГНЦ РФ, с 2011 года входит в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Директорами института были: О.И. Сумбаев (1971-1985 годы), А.А. Воробьёв (1985-1992 годы), А.А. Ансельм (1992-1994 годы), В.А. Назаренко (1994-2006 годы), В.М. Самсонов (2006-2012 годы). С 2012 года директор института - В.Л. Аксёнов.
В институте проводятся фундаментальные научные исследования в области теоретической физики, физики элементарных частиц и высоких энергий, ядерной физики, физики конденсиров. состояния, молекулярной и радиационной биофизики, генетики, биотехнологии, физики и техники реакторов и ускорителей. Экспериментальная база института включает исследовательский реактор ВВР-М и протонный синхроциклотрон на энергию 1 ГэВ. В 2011 году состоялся физический пуск высокопоточного исследовательского реактора ПИК, в процессе запуска (на 2014 год) находится изохронный циклотрон для ионов Н- на энергию 80 МэВ. В ускорит. комплексе проводятся эксперименты по нейтронной спектроскопии, изучению магнитных свойств материалов при помощи пучков мюонов, масштабные исследования короткоживущих ядер с использованием магнитного масс-сепаратора, проверка радиационной стойкости изделий, протонная терапия ряда заболеваний головного мозга (совместно с Центральным научно-исследовательским рентгенорадиологическим институтом).
Наиболее значительные результаты экспериментальных работ связаны с обнаружением явления нарушения чётности в ядерных переходах и при делении ядер, поиском дипольного момента нейтрона, прецизионным измерением времени жизни нейтрона, исследованиями магнетиков и высокотемпературных сверхпроводников, исследованием мюонного катализа и захвата мюонов простейшими ядрами.
Проведённое в ПИЯФ изучение структуры и функций биологически активных макромолекул и клеточных структур дало возможность определить детали механизма биосинтеза белка и разработать методы диагностики наследственных заболеваний человека. К прикладным разработкам ПИЯФ относятся также создание комплекса голографических измерительных систем субмикронной и субсекундной точности, ряда малогабаритных аналитич. приборов, позволяющих определять микроскопическое содержание «вредных» веществ в образцах, а также разработка автоматизированной системы контроля радиационной обстановки, дополненной датчиками химических и микробиологических загрязнений.