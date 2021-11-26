ОБОЛЕНСКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРИАНОВНА
Родилась 12.04.1925, г. Москва. Окончила исторический факультет Московского областного педагогического института в 1947 г.
Кандидатская диссертация: Франц Меринг как историк (Институт истории АН СССР, 1966).
Докторская диссертация: Франко-прусская война и обществен. мнение Германии и России (ИВИ АН СССР, 1987).
Доктор исторических наук. С 1964 работала младшим, научным, старшим, ведущим научным сотрудником Института истории АН СССР (в настоящее время Института всеобщей истории РАН),
Учитель: А.З. Манфред.
Область интересов: Всеобщая и отечественная история, историография. История Германии XIX в. История русской культуры XIX в. Образ Германии и немцев в русской культуре XIX в.
Сочинения: Франц Меринг как историк. М., 1966;
Российские либералы о франко-прусской войне и Парижской Коммуне // Французский ежегодник. М., 1969;
Парижской Коммуне 100 лет. М., 1971;
Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. М., 1977;
Политика Бисмарка и борьба партий в Германии в 70-х гг. XIX в. М., 1992;
серия ст. по теме: Образ немца в русской культуре XIX в. // Одиссей. Человек в истории. 1991-1999.