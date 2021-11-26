МОГИЛЬНИЦКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

Родился 18.04.1929, г. Киев. Окончил историко-филологический факультет Томского государственного университета в 1951 г.

Кандидатская диссертация : Д.М. Петрушевский как историк западноевр. феодализма (МГУ, 1958).

Докторская диссертация : Политич. и методологич. идеи рус. либеральной медиевистики середины 70-х гг. ХIХ в. – начала 1900-х гг. (Томский госуниверситет, 1967).

Доктор исторических наук, профессор (1968). Работал деканом исторического факультета (1967-1980), заведующим кафедрой истории древнего мира, средних веков и методологии истории Томского государственного университета.

Учитель : А.И. Данилов.

Область интересов : Теоретико-методологич. проблемы ист. науки.

Сочинения: О соотношении исторического и естественно-научного познания // Средние века. 1975. Вып. 38;

О соотношении исторического и художественного познания // Там же. Вып. 39;

История исторической мысли как предмет историографического исследования // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976;

О природе исторического познания. Томск, 1978;

О генезисе немецкого идеалистического историзма: К постановке вопроса // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1982. Вып. 16;

Das Tomsker Zentrum fur historiographiegeschichtliche und metodologische Forschungen // Jahrbuch fur Geschichte. Bd. 28. Berlin, 1983;

Совместно c И.Ю. Николаевой, Г.К. Гульбиным. Американская буржуазная психоистория. Томск, 1986;

Введение в методологию истории. М., 1989;

Альтернативность в истории советского общества // Вопросы истории. 1989. № 11;

Историческая необходимость и исторической закономерность: Выбор путей общественного развития. М., 1989. Вып 1;

К вопросу о теоретико-методологических основах немарксистской историографии // Современная зарубежная немарксистская историография. М., 1989;

Историческая альтернативность: методологический аспект // Новая и новейшая история. 1990. № 3;

Историческое познание и историческая теория // Там же. 1991. № 6;

Некоторые итоги и перспективы методологических исследований в отечественной историографии // Там же. 1993. № 3;

Между объективизмом и релятивизмом: дискуссия в современной американской историографии // Там же. № 5.

Some Tendencies in the Development of Contemporary Bourgeois Historical Thought // Western and Rusian Historiography: Resent Views N.Y., 1993;

Историческая наука и проблемы гносеологии // Россия в XX в. М., 1994;

Н.А. Бердяев о русской революции // Новая и новейшая история. 1995. № 6;

Либеральная идея и российский менталитет // Из истории революций в России (первая четверть XX в.). Томск, 1996. Вып. 1;

История исторической мысли XX века (Вып. 1. Томск, 2001; Вып. 2. Томск, 2003; Вып. 3. Томск, 2008).