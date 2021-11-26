МЕНИЦКИЙ
Российский лётчик, Герой Советского Союза (1982), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1983).
В 1965 окончил Тамбовское высшее воен. авиац. уч-ще лётчиков, работал там же лётчиком-инструктором. В 1969 окончил Школу лётчиков-испытателей, в 1975 – МАИ. С 1969 на лётно-испытательной работе в ОКБ им. А. И. Микояна (в 1984–95 шеф-пилот ОКБ). М. поднял в небо и провёл испытания самолётов МиГ-27, МиГ-25ПД, МиГ-29М, участвовал в испытаниях МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций. В 1995–98 зам. генерального конструктора ОКБ им. А. И. Микояна. С 1998 председатель Совета директоров авиакомпании «Атлант-Союз».
Ленинская пр. (1987). Награждён орденами Ленина (1982), Св. Александра Невского (2003), Большой золотой медалью ФАИ (2002).
Сочинение:
Моя небесная жизнь: воспоминания летчика-испытателя. М., 1999.