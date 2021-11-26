МЕНИЦКИЙ

Российский лёт­чик, Ге­рой Советского Сою­за (1982), заслуженный лёт­чик-ис­пы­та­тель СССР (1983).

В 1965 окон­чил Там­бов­ское выс­шее во­ен. авиац. уч-ще лёт­чи­ков, ра­бо­тал там же лёт­чи­ком-ин­ст­рук­то­ром. В 1969 окон­чил Шко­лу лёт­чи­ков-ис­пы­та­те­лей, в 1975 – МАИ . С 1969 на лёт­но-ис­пы­та­тель­ной ра­бо­те в ОКБ им. А. И. Ми­коя­на (в 1984–95 шеф-пи­лот ОКБ). М. под­нял в не­бо и про­вёл ис­пы­та­ния са­мо­лё­тов МиГ-27, МиГ-25ПД, МиГ-29М, уча­ст­во­вал в ис­пы­та­ни­ях МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их мо­ди­фика­ций. В 1995–98 зам. ге­не­раль­но­го кон­ст­рук­то­ра ОКБ им. А. И. Ми­коя­на. С 1998 пред­се­да­тель Со­ве­та ди­рек­то­ров авиа­ком­па­нии «Ат­лант-Со­юз».

Ле­нин­ская пр. (1987). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1982), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (2003), Боль­шой зо­ло­той ме­да­лью ФАИ (2002).

Сочинение:

Моя не­бес­ная жизнь: вос­по­ми­на­ния лет­чи­ка-ис­пы­та­те­ля. М., 1999.