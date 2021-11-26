МАРИНОВИЧ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Родилась в 1931 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1954 г.

Кандидатская диссертация : Греческое наемничество IV в. до н.э. и кризис полиса (Институт Истории АН СССР, 1968).

Докторская диссертация : Греция в конце IV в. до н.э. и проблема кризиса полиса (Институт всеобщей истории АН СССР, 1981).

Доктор исторических наук. С 1958 года сотрудник сектора древней истории Института всеобщей истории Академии наук (до 1968 года — Института истории), в 1988—2007 годах возглавляла сектор.

Была членом редколлегии журналов «Вестник древней истории», «Древнее право», «Проблемы истории, филологии и культуры».

Область интересов : Социально-экэномическая и политическая история и культура древней Греции эпохи эллинизма и IV в. до н.э.

Сочинения:

«Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса» 1975.

«Античная Греция» (коллективная монография; Л. П. Маринович — главы об Афинах и Спарте) 1983

«Греки и Александр Македонский» 1993.

«Судьба Парфенона» (в соавторстве с Г. А. Кошеленко) 2000.

«Античная и современная демократия. Новые подходы к сопоставлению: учебное пособие для вузов» 2007.