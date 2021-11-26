МАКРЕНКОВА ЕЛЕНА МАКАРОВНА

Родилась в 1939 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1961 г.

Кандидатская диссертация : Французская социалистическая партия (СФИО) в период становления IV-й Республики во Франции (ИВИ АН СССР, 1968).

Докторская диссертация : П. Лафарг и французское рабочее движение (ИВИ РАН, 1990).

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : Франция 19-20 вв., история русской эмиграции.

Сочинения: Французская социалистическая партия в годы IV-й Республики. М., 1973;

П. Лафарг и французское рабочее движение М., 1978;

Загадки русской эмиграции. М., 1996;

П. Лафарг и его русские коресонденты // Общественная мысль в контексте истории культуры. М., 2004;

Русская колония в Париже во время оккупации Германией (перевод, вводная часть, комментарии) // Диаспора. Париж, 2005.

"Загадка русской эмиграции. Утопия и реальность.", Германия, "Пальмариум Академик Паблишинг", 2012.