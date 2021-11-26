МАКАЕВ ЭНВЕР АХМЕДОВИЧ
МАКАЕВ ЭНВЕР АХМЕДОВИЧ - российский языковед-германист и индоевропеист.
В 1937 году окончил немецкое отделение 1-го Московского государственного педагогического института иностранных языков (ныне Московский государственный лингвистический университет). В 1938-1960 годы преподавал там же. В 1954-1976 годы работал в секторе германских языков Института языкознания АН СССР, профессор (1971 год).
Член Парижского лингвистического общества, Шведского рунологического общества.
Основные интересы Макаева связаны с историей грамматического строя германских языков, проблемами хронологии и языкового статуса старших рунических надписей (смотри в статье Руническое письмо).
Был одним из организаторов и участников издания «Сравнительной грамматики германских языков» (том 1-4, 1962-1966 годы).
Макаеву принадлежат работы по другим разделам индоевропеистики: по индоарийским языкам (именное склонение в ведийском языке и санскрите), арменистике и кельтологии (историческая фонетика армянского языка, армяно-индоевропейские, армяно-кельтские изоглоссы), по индоевропейской ареальной лингвистике. Опираясь на материал индоевропейских языков, исследовал теоретические проблемы и анализировал фундаментальные понятия сравнительно-исторического и индоевропейского языкознания. Опубликовал работы по общей морфологии (в том числе по проблемам структуры слова), о принципах, задачах и проблемах морфонологии. В трудах по общему языкознанию обращался к вопросам системности языка, уровней языка.
Сочинения:
Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики. М.; Л., 1964;
Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970;
Общая теория сравнительного языкознания. 2-е изд. М., 2004;
Язык древнейших рунических надписей: лингвистический и историко-филологический анализ. 3-е изд. М., 2009.