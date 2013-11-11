«Луноход-1» Аппарат 8ЕЛ №203 - первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности Луны одиннадцать лунных дней (более 10 земных месяцев). На чтение: 2 минуты

ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ НА ЛУНЕ

10 ноября 1970 года 17 часов 44 минуты (мск). Ракета-носитель «Протон-К» (8К82К) успешно вывела на орбиту станцию Е-8 №203. Совершив неполный виток вокруг Земли, разгонный блок вывел станцию на траекторию перелёта к Луне, после чего она получила открытое наименование «Луна-17». 12 и 14 ноября были проведены плановые коррекции траектории перелета. 15 ноября станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны высотой 85 х 141 км и периодом обращения 116 минут. 16 ноября были проведены коррекции, в результате которых минимальная высота над поверхностью снизилась до 19 км.

17 ноября 1970 года в 6 часов 46 минут 50 секунд (мск) станция Е-8 №203 благополучно совершила посадку в Море Дождей в точке с координатами 38°17' с.ш. 35°00' з.д. При этом весь спуск от начала торможения занял примерно 6 минут. Два с половиной часа ушло на осмотр места посадки с помощью телефотометров и развертывание трапов. После анализа окружающей обстановки была выдана команда, и 17 ноября в 09:28 самоходный аппарат аппарат 8ЕЛ №203 массой 756 кг, получивший название «Луноход-1», съехал со ступени КТ на лунный грунт. Он стал пятым подвижным образованием на Луне после Армстронга, Олдрина, Конрада и Бина.

Три первых месяца помимо изучения лунной поверхности луноход выполнял еще и прикладную программу: в рамках подготовки к готовящемуся пилотируемому полёту он отрабатывал поиск района посадки лунной кабины. Сначала аппарат шел на юго-восток. В конце третьего дня направление его маршрута изменилось на северо-западное. Перед экипажами стояла задача: с использованием только навигационных средств (а не по старой колее) вывести луноход к посадочной ступени КТ. Это удалось. 18 января «Луноход-1» вернулся на место своей посадки. После этого аппарат пошел на север, продолжая научную программу. 20 февраля 1971 года, по окончании 4 лунного дня, ТАСС сообщил о полном выполнении первоначальной трехмесячной программы работ лунохода. Однако, так как ресурс лунохода превысил проектный, группа управления вместе с учеными начала разработку дополнительной программы работ на следующий лунный день, затем еще на следующий, и еще... В итоге луноход в три раза перекрыл свой гарантированный ресурс.

Однако, он был все же не бесконечен. До 18 июня 1971 года (конец восьмого лунного дня) во всех сообщениях ТАСС говорилось, что состоянии служебных систем аппарата «нормальное», после восьмой ночи «нормальное» сменилось «удовлетворительным». Последний сеанс с луноходом завершился 14 сентября 1971 года в 16:05 мск. 15 сентября, при наступлении одиннадцатой лунной ночи, ТАСС сообщил, что температура внутри герметичного контейнера лунохода стала падать, так как исчерпался ресурс изотопного источника тепла в системе ночного подогрева. 30 сентября в месте стоянки лунохода наступил 12 лунный день, но аппарат так на связь и не вышел. Все попытки войти с ним в контакт были прекращены 4 октября 1971 года.

Суммарная длительность активного функционирования самоходного аппарата «Луноход-1» составила 301 сутки 06 часов 37 минут. За это время была обследована площадь в 80000 м2, с помощью его телесистем получено свыше 20000 снимков поверхности и более 200 панорам, в 537 точках поверхности определялись физико-механические свойства поверхностного слоя лунного грунта, а в 25 точках был проведен его химический анализ. Было пройдено расстояние в 10 км 540 м, при этом максимальная скорость движения составила 2 км/час. Лазерная локация с Земли установленного на луноходе французского отражателя позволила измерить расстояние от Земли до Луны с точностью до 3 м.

Лунные зонды СССР

ЛЮБИМЫЙ ЛУННЫЙ ТРАКТОР

«Уважаемый редактор! Может лучше про реактор, Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд, То тарелками пугают, дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины - говорят!.»

В. Высоцкий, «Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное-Невероятное» из Канатчиковой дачи»

МНОГО ШАГОВ ВПЕРЕД

Вспоминает руководитель КБ-6 НПО имени Лавочкина Самуил Крупкин: «Исследование Луны луноходом - это много шагов вперед. Мы научились решать много задач. Помимо того, что мы их проектировали, мы их отрабатывали на станции, на полигоне, мы их стыковали с ракетой, участвовали в отправлении, в самом процессе. Это было настолько близко. Это был свой ребенок, дитя. Родителей много, а это - дитя».

Луноходу - 40 лет

НАХОДКА ЛУНОХОД

14 ноября 1971 года «Луноход-1» исчез и не подавал сигналов до апреля 2010 года, когда его обнаружил зонд NASA, проводивший исследования в рамках программы Lunar Reconnaisance Orbiter. Использовав предоставленные LRO координаты, Том Мерфи с группой ученых отправил лазерные импульсы с телескопа обсерватории Апаче-Пойнт в Нью-Мексико, рефлектор отразил импульс, направив четко различимый сигнал на Землю. «Сигнал был настолько сильным, что я даже не поверил, но это на самом деле произошло», - приводит издание ABC слова Мерфи.

ABC

Обложка: Панорамный снимок поверхности Луны, переданный Луноходом-1.

Источник: https://oplanetah.ru