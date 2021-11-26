ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ ВЛАДИМИР ФРАНЦЕВИЧ
ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ ВЛАДИМИР ФРАНЦЕВИЧ - российский историк искусства, музейный деятель, педагог.
Сын Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. Окончил Тенишевское училище и историческое отделение историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета (1916).
Работал на кафедре всеобщей истории университета под руководством И.М. Гревса, в Государственном музейном фонде (1918), ГРМ (1919-1923).
В 1921-1972 годах работал в Эрмитаже: хранитель (профессор с 1932 года; с 1936 года заведующий) отдела истории западноевропейского искусства, заместитель директора по научной работе (1945-1947, 1956-1967), научный консультант при дирекции (с 1967 года). Возглавлял закупочную комиссию и научно-реставрационный совет Эрмитажа. Одновременно хранитель Ораниенбаумского дворца-музея (1924-1926), член Экспертно-оценочной комиссии при Всесоюзном объединении «Антиквариат» (1928-1933), редактор издательства «Кубуч» (1931-1933), научный сотрудник НИИ живописи, скульптуры и графики Всеросссийской академии художеств (1936-1938). Руководил эвакуацией и реэвакуацией коллекций Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, директор филиала Эрмитажа в Свердловске (1941-1945).
Преподавал в ЛГУ (1947-1953), ИЖСА (1946-1960). Член Комиссии по консервации и реставрации культурных ценностей и Международного совета музеев.
Один из главных представителей знаточества в отечественной науке, Левинсон-Лессинг сочетал знание мирового искусства и музейных коллекций с умением систематизировать и обобщать эмпирические данные; в течение почти полувека фактически возглавлял и направлял научную (в том числе атрибуционную) деятельность Эрмитажа.
Автор свыше 25 трудов по западноевропейскому искусству и истории коллекций музея; под редакцией Левинсона-Лессинга изданы каталоги западноевропейской живописи Эрмитажа (1958; 2-е изд., т. 1–2, 1976-1981).
С 1993 года в Эрмитаже проходит ежегодная научная конференция памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга.
Сочинения:
История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917) / Предисловие Н.Н. Никулина. 2-е изд. Л., 1986.