Краткий курс истории. Праздник всех учителей 5 октября Россия и еще более 100 стран празднуют Всемирный день учителя – пожалуй, один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день отмечается роль и заслуги учителей, а также их неизмеримый вклад в дело развития общества. Первый международный Пятое октября ЮНЕСКО выбрала не случайно. В этот день в 1966 году в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. Ее результатом стало подписание «Рекомендаций, касающихся статуса учителей» представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда. Этот документ стал первым международным актом, определявшим правовой статус работников образования. На 29 лет раньше В России профессиональный праздник учителей был учрежден на 29 лет раньше,... На чтение: 1 минута

5 октября Россия и еще более 100 стран празднуют Всемирный день учителя – пожалуй, один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день отмечается роль и заслуги учителей, а также их неизмеримый вклад в дело развития общества.

Первый международный

Пятое октября ЮНЕСКО выбрала не случайно. В этот день в 1966 году в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителей. Ее результатом стало подписание «Рекомендаций, касающихся статуса учителей» представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда. Этот документ стал первым международным актом, определявшим правовой статус работников образования.

На 29 лет раньше

В России профессиональный праздник учителей был учрежден на 29 лет раньше, чем ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя. Указ Верховного Совета СССР об учреждении этого праздника вышел 29 сентября 1965 года. В советскую эпоху День учителя отмечался в первое воскресенье октября во всех союзных республиках. Эту традицию унаследовали Белоруссия, Латвия, Казахстан и Украина. В 1994 году, когда ЮНЕСКО провозгласила Всемирным днем учителя 5 октября, Российская Федерация приняла решение отмечать этот праздник вместе с остальным миром.

Инвестиция в будущее

Суть Всемирного дня учителя состоит в том, чтобы не просто поздравить представителей одной из самых важных профессий и выразить им благодарность, но привлечь внимание к проблемам педагогов на национальном и мировом уровнях, а также проанализировать их достижения в международном контексте. В заключение отметим, что для современной России вопрос образования стоит крайне остро. Не менее остро, чем вопрос здравоохранения. Давайте вспомним, что работа учителя – это инвестиция в наше будущее. Величайший классик отечественной педагогики Василий Александрович Сухомлинский писал: «Пора понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше он загружен всевозможными планами, отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать его воспитанникам…»