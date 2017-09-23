Краткий курс истории. Подводный ответ Соединенным Штатам 23 сентября 1980 года в Северодвинске была спущена на воду советская «Акула» – самая большая в мире атомная подлодка типа ТРПКСН (тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения) проекта 941. Рождение конкурента Задание на разработку проекта 941 было выдано в 1972 году. В рамках холодной войны эта субмарина являлась ответом на строительство в США атомных подлодок типа «Огайо». На советском корабле нового типа предполагалось разместить твердотопливные трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты Р-39, которые обладали лучшими характеристиками по сравнению с американскими «Трайдент-I», установленными на «Огайо». Но масса и длина советских ракет превышали американские в три и два раза соответственно. По этой причине и... На чтение: 1 минута

23 сентября 1980 года в Северодвинске была спущена на воду советская «Акула» – самая большая в мире атомная подлодка типа ТРПКСН (тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения) проекта 941.

Рождение конкурента

Задание на разработку проекта 941 было выдано в 1972 году. В рамках холодной войны эта субмарина являлась ответом на строительство в США атомных подлодок типа «Огайо». На советском корабле нового типа предполагалось разместить твердотопливные трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты Р-39, которые обладали лучшими характеристиками по сравнению с американскими «Трайдент-I», установленными на «Огайо». Но масса и длина советских ракет превышали американские в три и два раза соответственно. По этой причине и пришлось полностью пересматривать схему компоновки РПКСН.

Подводна лодка типа «Огайо»

Опередили американцев

23 сентября 1980 года в Белое море сошел первый ТК-208 (тяжелый крейсер) проекта 941. Причем случилось это раньше, чем на воду спустили «Огайо», хотя советский проект начали разрабатывать позже. Согласно легенде, на носу подводной лодки, ниже ватерлинии, было нанесено изображение оскалившейся акулы, хвостом обвивавшей трезубец. Правда, после спуска в море эмблема скрылась под водой, и больше ее никто никогда не видел, но народная память мгновенно дала название новинке советского военпрома – «Акула». В результате все следующие подлодки проекта 941 стали получать такое название. А члены экипажей получили собственную символику – нашивку с изображением акулы.

Уникально… дорогие

Всего с 1981 по 1989 год в строй было введено шесть подводных крейсеров «Акула». Три подлодки были утилизированы в период с 2005 по 2009 год. Оставшиеся уникальные экземпляры вооружения, способные нести боевое дежурство в Арктике, недоступные для обнаружения под толщей льда и практически неуязвимые для противолодочных субмарин США, находятся в порту приписки в законсервированном виде. К сожалению, обслуживание и модернизация крейсеров «Акула» весьма дорогостоящие: так, реконструкция одной «Акулы» стоит столько же, сколько постройка двух новых подводных крейсеров проекта 955 «Борей». Лишь одна подлодка проекта 941 была переоборудована под современное боевое снаряжение, срок ее эксплуатации в качестве испытательной платформы продлен до 2020 года.

Подводная лодка типа «Борей»