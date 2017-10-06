Краткий курс истории. Легендарный истребитель 6 октября 1977 года состоялся первый полет легендарного легкого фронтового истребителя МиГ-29. Эта модель истребителя, а также ее различные варианты состоят на вооружении России и других стран и до сих пор продолжают успешно использоваться. Перспективный, но дорогой Советский многоцелевой истребитель четвертого поколения (реактивный) МиГ-29 был разработан в Объединенном конструкторском бюро МиГ. Название «МиГ» образовано по первым буквам фамилий главных конструкторов ОКБ: Артема Ивановича Микояна (брат Анастаса Микояна) и Михаила Иосифовича Гуревича. Проект создания перспективного фронтового истребителя (ПФИ) был начат в 1969 году, с объявлением соответствующего государственного конкурса. Конкурс выиграло ОКБ МиГ. Однако реализация проекта оказалась слишком дорогой, и его разделили... На чтение: 1 минута

6 октября 1977 года состоялся первый полет легендарного легкого фронтового истребителя МиГ-29. Эта модель истребителя, а также ее различные варианты состоят на вооружении России и других стран и до сих пор продолжают успешно использоваться.

Перспективный, но дорогой

Советский многоцелевой истребитель четвертого поколения (реактивный) МиГ-29 был разработан в Объединенном конструкторском бюро МиГ. Название «МиГ» образовано по первым буквам фамилий главных конструкторов ОКБ: Артема Ивановича Микояна (брат Анастаса Микояна) и Михаила Иосифовича Гуревича. Проект создания перспективного фронтового истребителя (ПФИ) был начат в 1969 году, с объявлением соответствующего государственного конкурса. Конкурс выиграло ОКБ МиГ. Однако реализация проекта оказалась слишком дорогой, и его разделили на Т(тяжелый)ПФИ и Л(легкий)ПФИ. Разработку ТПФИ отдали КБ Сухого, а ЛПФИ остался за ОКБ МиГ.

Господство в воздухе

Разработка непосредственно ЛПФИ началась в 1974 году. Первый полет прототипа состоялся 6 октября 1977 года. Однако два первых прототипа потерпели аварию, что привело к задержкам в производстве. В результате серийное производство МиГ-29 началось только в 1982 году, а первые экземпляры стали поступать на авиабазу Кубинка в 1983 году; после государственных приемных испытаний 1984 года началась поставка машин в части фронтовой авиации. Главная боевая задача легких МиГов – завоевание господства в воздухе. Тогда как тяжелые Су-27 (проект ТПФИ), имевшие больший радиус действия, должны были осуществлять глубокий воздушный поиск и уничтожать передовую авиационную технику НАТО.

Су-27

МиГ-29 против F-15 и F-16

МиГи производства 1980-х – начала 1990-х годов имели опыт боевого столкновения с аналогами американского производства: самолетами «Макдоннел-Дуглас» F-15 «Игл» и F-18 «Атакующий сокол». Все они были сбиты (9 единиц). Однако стоит учитывать, что это были упрощенные экспортные модификации, проданные Ираку, Югославии и Йемену, и порой они находились в частично неисправном состоянии. Вдобавок бои проходили при количественном превосходстве самолетов НАТО в воздухе, которые к тому же поддерживались самолетами иных видов. Вместе с тем учебные испытания, проходившие в 1980-х – 1990-х годах в Германии, США и учебном центре воздушного боя НАТО на Сардинии, показали решающее превосходство МиГ-29 над американскими F-15 и F-16. Только в одном из таких испытаний МиГ одержал 49 побед в 50 боях.

F-15