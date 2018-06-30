Краткий курс истории. Академик Челомей 30 июня (н. ст.) 1914 года родился Владимир Николаевич Челомей, советский конструктор ракетно-космической техники. Учеба Владимир Челомей родился в городе Седлец (ныне – город Седльце в Польше) в семье учителей. Окончив автомобильный техникум, Челомей в 1932 году поступил на авиационный факультет Киевского политехнического института, параллельно занимался самообразованием, изучал механику и теорию колебаний. Челомей был не только конструктором, но и очень большим ученым, его разработки всегда носили прогрессивный характер. Только во время учебы Челомей опубликовал более 20 научных статей и написал важное учебное пособие «Векторное исчисление». Во время учебной практики Челомей изучал причины отказов авиадвигателей. В 1940 году он стал одним... На чтение: 1 минута

30 июня (н. ст.) 1914 года родился Владимир Николаевич Челомей, советский конструктор ракетно-космической техники.

Учеба

Владимир Челомей родился в городе Седлец (ныне – город Седльце в Польше) в семье учителей. Окончив автомобильный техникум, Челомей в 1932 году поступил на авиационный факультет Киевского политехнического института, параллельно занимался самообразованием, изучал механику и теорию колебаний. Челомей был не только конструктором, но и очень большим ученым, его разработки всегда носили прогрессивный характер. Только во время учебы Челомей опубликовал более 20 научных статей и написал важное учебное пособие «Векторное исчисление». Во время учебной практики Челомей изучал причины отказов авиадвигателей. В 1940 году он стал одним из 50 студентов, удостоенных Сталинской стипендии для работы над докторской диссертацией, в которой исследовал динамическую устойчивость упругих систем и результаты которой используются до сих пор.

Реактивный двигатель

С 1941 года Челомей работал над реактивными двигателями, к началу 1945 года под его руководством был создан прототип современных крылатых ракет – правда, проект оказался неудачным. К разработкам Челомея вернулись в 1954 году. В тогда еще подмосковном Тушине специальная группа взялась за разработку крылатых ракет второго поколения. Челомей впервые в мировой практике предложил сделать ракету со складными крыльями и вдобавок поместил ее в защитный контейнер. Данная разработка позволила Советскому Союзу обогнать США в вооружении подводных лодок.

Г.А. Ефремов, В.Н. Челомей и М.В. Келдыш осматривают возвращаемый аппарат транспортного корабля снабжения после полёта

Ядерный щит

В 1959 году на предприятии Челомея разрабатывались ракеты для доставки на орбиту Земли средств противокосмической обороны и ядерного вооружения на территорию потенциального противника. А знаменитые ракеты УР-100, разработанные во многом благодаря Челомею, обеспечили стратегический ядерный паритет между СССР и США в годы холодной войны. Челомей – единственный советский конструктор, который сумел создать свою космическую систему. С долговременной орбитальной станции проекта «Алмаз», разработанной на предприятии Челомея, были проведены первые в мире стрельбы из бортового орудия космического корабля. Ракета-носитель «Протон» Челомея используется до сих пор. Гениального конструктора, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Николаевича Челомея не стало 8 декабря 1984 года.

В.Н. Челомей и Л.И. Брежнев