КОСАРЕВ Борис Михайлович
Родился в 1922 г. Окончил исторический факультет Горьковского государственного педагогического института.
Кандидатская диссертация: Рабство негров США и его характеристика в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса (1951).
Докторская диссертация: Плантационное рабство негров и проблемы становления капитализма в США (конец XVIII в. – 1860 г.) (1970).
Работал профессором кафедры всеобщей истории Костромского государственного педагогического института.
Область интересов: Рабство и негритянская проблема в США.
Сочинения: О роли американского плантационного рабоства первой половины XIX в. в генезисе капитализме // Вопросы истории. 1970. № 8;
Некоторые вопросы экон. развития США в освещении американской историографии // Основные проблемы истории США в американской историографии. М., 1971;
Генезис плантационной рабовладельческой системы в США // Вопросы истории. 1978. №5.