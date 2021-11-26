КОЛОСОВСКАЯ ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Колосовская Юлия Константиновна (07.08.1920, с. Наро-Фоминское Московской обл. — 29.03.2002, Москва) — российский историк, доктор исторических наук (1973), ведущий специалист по истории римских провинций и народов варварского мира Подунавья.

Окончила исторический факультет МГУ (1943), училась в аспирантуре МГПИ им. В. И. Ленина под руководством профессора В. Н. Дьякова (1949—1952). С 1953 — сотрудник сектора истории древнего мира Института истории АН СССР (с 1968 — Института всеобщей истории АН СССР/РАН), редактор (с 1953), ответственный секретарь (с 1963), заместитель главного редактора (с 1976), член редакционного совета (1989—2002) журнала «Вестник древней истории». В сферу научных интересов К. входили история римских провинций Дакии , Паннонии , Норика, Далмации (социальная структура, этнический состав населения, особенности землевладения, завоевание провинций Римом, романизация, падение римского владычества, провинциальный город, его идеология и религиозная жизнь), а также история взаимодействия Римской империи с окружавшим ее варварским племенным миром Европы. Творческая деятельность К. представлена в кандидатской («Дакия в период кризиса III в. н. э.») и докторской («Паннония в I—III вв.») диссертациях, главах коллективных трудов, статьях, рецензиях, докладах и выступлениях на международных (Венгрия, Румыния (1968), Югославия (1974), Австрия (1980), Чехословакия (1982)), всесоюзных и всероссийских симпозиумах и конференциях (с 1958). Работы К. переводились и издавались за рубежом.

Соч.: Паннония в I—III вв. М., 1973; Рим и мир племен на Дунае. М., 2000; Рабство в дунайских провинциях // Е. М. Штаерман, В. М. Смирин, Н. Н. Белова, Ю. К. Колосовская. Рабство в западных провинциях Римской империи I—III вв. М., 1977. С. 120—207; Римский провинциальный город, его идеология и культура // Культура древнего Рима / Ред. Е. С. Голубцова. Т. 2. М., 1985. Гл. 4; История Европы / Ред. Е. С. Голубцова. Т. 1. М., 1988. Гл. 12,2; 15,2; 17,3; Из истории идеологии позднеримского общества Паннонии // Культурная и общественная мысль: Античность. Средние века. Эпоха Возрождения / Ред. Л. С. Чиколин. М., 1988. С. 29—41; Образ римской женщины в Паннонии / Женщина в античном мире / Ред. Л. П. Маринович. М., 1995. С. 142—155; Некоторые вопросы истории взаимоотношений Римской империи с варварским миром // Вестник древней истории. 1996. № 2. С. 146—166; Гостеприимство в системе ius gentium древнего Рима // Ius Antiquum. 1999. № 1. С. 81—98.

Лит.: Мурыгина Н. Ф. Колосовская Ю. К. Паннония в I—III вв. М., 1973 [Рецензия] // Советская археология. 1975. № 3. С. 244—248; Ременников А. М. Е. М. Штаерман, В. М. Смирин, Н. Н. Белова, Ю. К. Колосовская. Рабство в западных провинциях Римской империи в I—III вв., М., 1977. [Рецензия] // Вестник древней истории. 1978. № 2. С. 198—203; Юлия Константиновна Колосовская. Некролог // Вестник древней истории. 2002. № 3. С. 241—243.