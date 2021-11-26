КНОРОЗОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Кнорозов, Юрий Валентинович (11.19.1922, пос. Южный, Харьковская губ. — 20.03.1999, Санкт-Петербург) — советский и российский историк, этнограф и лингвист, основатель советской школы майянистики.

Учился в Харьковском, затем в Московском университетах, специализируясь по Средней Азии у С. А. Токарева . Участвовал в экспедициях Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая (ИЭ) АН СССР в Узбекской и Туркменской ССР, где изучал традиционную религиозность. В 1948 переехал в Ленинград, где работал в Музее этнографии народов СССР, а с 1953 и до конца жизни — в Кунсткамере (Ленинградская часть ИЭ АН СССР, с 1992 — Музей антропологии и этнографии). Возглавлял группу этнической семиотики (Ленинградская часть ИЭ АН СССР, затем секция лингвистики Научного совета по кибернетике при Президиуме АН), совместно с лингвистом и филологом В. В. Ивановым создал исследовательскую программу «Мозг» при Президиуме АН СССР.

Прославился дешифровкой письменности майя, получив за диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук «“Сообщение о делах в Юкатане” Диего де Ланды как этно-исторический источник» не кандидатскую, а докторскую степень (29 марта 1955). Затем занимался также расшифровкой письменности жителей острова Пасхи и долины Инда. Разрабатывал теории сигнализации и коллектива, пытаясь осмыслить развитие человеческого общества как «объединения объединений» людей, связанных усложняющейся коммуникацией («информационным полем коллектива»).

Лауреат Государственной премии СССР (1977) за полный перевод иероглифических рукописей майя, кавалер Большой золотой медали президента Гватемалы (1990), мексиканского ордена Ацтекского орла (1995). Памятники в мексиканских городах Канкун (2012), Мерида (2018, у Большого музея мира майя), улица в Харькове (2016). Имя К. носят центры изучения майя в Российском государственном гуманитарном университете (с 1999) и в Гватемале (с 2012).

Соч.:Мазар Шамун-Наби (Некоторые пережитки домусульманских верований у народов Хорезмского оазиса) // Советская этнография. 1949. № 2. С. 86—97; Древняя письменность Центральной Америки // Советская этнография. 1952. № 3. С. 100—118; «Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланда как историко-этнографический источник // Ланда, Д. де. Сообщение о делах в Юкатане. М.–Л., 1955. С. 3—96; Письменность древних майя (опыт расшифровки) // Советская этнография. 1955. № l. С. 94—115; Система письма древних майя Опыт расшифровки. М., 1955 (совместно с Н. А. Бутиновым); Предварительное сообщение об изучении письменности острова Пасхи // Советская этнография. 1956. № 4. С. 77—91; Машинная дешифровка письма майя // Вопросы языкознания. 1962. № 1. С. 91—99; Письменность индейцев майя. М.—Л., 1963; Формальное описание протоиндийских изображений // Proto-indica. 1972. Сообщения об исследовании протоиндийских текстов. Ч. 2. М., 1972. С. 178—245; К вопросу о классификации сигнализации // Основные проблемы африканистики. М., 1973. С. 324—334; Иероглифические рукописи майя. Л., 1975; Неизвестные тексты. Забытые системы письма: Исследование протоиндийских надписей (совместно с М. Ф. Альбедиль, Б. Я. Волчком) // Забытые системы письма. Остров Пасхи, Великое Ляо, Индия: Материалы по дешифровке. М., 1982. С. 3—10, 240—295; К вопросу о связях доколониальной Америки со Старым Светом // Латинская Америка. 1986. № 1. С. 84—98; Особенности детских изображений // Вопросы этнической семиотики. Забытые системы письма. СПб., 1999. С. 186—192; Имена богов в рукописях майя: Общий обзор // История и семиотика индейских культур Америки / Отв. ред. А. А. Бородатова, В. А. Тишков. М., 2002. С. 23—97.

Лит.: Список основных работ д. и. н. Юрия Валентиновича Кнорозова (к 70-летию со дня рождения) // Кунсткамера. Этнографические тетради. 1993. Вып. 1. С. 202—207; Дридзо А. Д., Кинжалов Р. В. Ю. В. Кнорозов (1922—1999) // Курьер Петровской Кунсткамеры. Вып. 8—9. СПб., 1999. С. 270—271; Ершова Г. Г. Юрий Валентинович Кнорозов // Портреты историков / Отв. ред. Г. Н. Севостьянов. М., 2004. Т. 3. С. 474—491; Ее же. Теоретическое наследие Ю. В. Кнорозова: К 70-летию первой научной публикации // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2018. Т. 77. № 6. С. 60—68; Ее же. «Дитя сталинского времени»: о жизни и творческом наследии Ю. В. Кнорозова// Новый исторический вестник. 2018. № 3 (57). С. 135—155; Долгова Е. А., Ершова Г. Г. «Вот всё, что я могу сказать о предлагаемой работе». Диссертационный диспут Ю. В. Кнорозова. 1955 г. // Исторический архив. 2018. № 5. С. 9—53; Горькавый Н. Н. Сказка о русском лингвисте Кнорозове, расшифровавшем письменность индейцев майя // Наука и жизнь. 2010. № 12.