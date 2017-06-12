Как СССР ответил на высадку американцев на Луне Слово «луноход» официально пополнило русский язык в ноябре 1970 года, когда по поверхности Луны стал медленно, но верно ездить советский космический аппарат весом более 700 кг. СССР ещё в январе 1959 года запуском автоматической станции «Луна-1» захватил лидерство в космической лунной гонке. Но после того, как в 1966-м скончался великий конструктор Сергей Павлович Королёв, космическую программу скорректировали, сделав ставку на высадку на Луну не советского человека, а чуда техники. Однако первая экспедиция «Лунохода» в феврале 1969 года не состоялась из-за аварии ракеты-носителя. В том же году на Луне впервые побывали американские астронавты. Но у советского «лунного трактора», как его называл... На чтение: 1 минута

Слово «луноход» официально пополнило русский язык в ноябре 1970 года, когда по поверхности Луны стал медленно, но верно ездить советский космический аппарат весом более 700 кг. СССР ещё в январе 1959 года запуском автоматической станции «Луна-1» захватил лидерство в космической лунной гонке. Но после того, как в 1966-м скончался великий конструктор Сергей Павлович Королёв, космическую программу скорректировали, сделав ставку на высадку на Луну не советского человека, а чуда техники. Однако первая экспедиция «Лунохода» в феврале 1969 года не состоялась из-за аварии ракеты-носителя. В том же году на Луне впервые побывали американские астронавты.

Но у советского «лунного трактора», как его называл Владимир Высоцкий, была своя уникальность. «Луноход-1» бороздил просторы спутника Земли без трёх дней 10 месяцев, до 14 сентября 1971 года. Эффективность исследований лунной поверхности с помощью управляемого с Земли (а точнее, из Крыма) устройства была гораздо выше, чем распиаренные полёты американцев. Если «Луноход-1» прошёл всего 10 км 540 м, то «Луноход-2» прошагал за четыре месяца в 1973 году уже 42 км, и этот результат для путешествий вне нашей планеты не могли превзойти 42 года, вплоть до 2015 года.