ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский экономист и историк-международник, академик АН СССР (1968 год).
Родился в семье служащего. В 1939-1945 годах в артиллерийских войсках. По окончании МГИМО (1949 год) сочетал исследовательскую работу в области мировой экономики и международных отношений с преподаванием (до 1957 года) и журналистикой; в 1961-1966 годах заместитель главного редактора газеты «Правда». В 1959-1961 годах заместитель директора, в 1966-1982 годах директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. С 1971 года кандидат в члены ЦК, с 1981 года член ЦК КПСС. С 1979 года вице-президент Всемирной федерации научных работников.
Как руководитель ИМЭМО способствовал изучению реальных научно-технических и социально-экономических сдвигов в странах с развитой рыночной экономикой; инициировал разработку методики прогнозов изменений в международных отношениях в среднесрочной и долгосрочной перспективе на глобальном и региональном уровнях. Редактор и соавтор работ «Международные отношения после второй мировой войны» (т. 1-3, 1962-1965 годы), «Политическая экономия современного монополистического капитализма» (т. 1-2, 1970 год), «Глобальные проблемы современности» (1981 год). Государственная премия СССР (1977 год). Награждён 3 орденами Ленина.
Сочинения:
Американский империализм и германский вопрос (1945-1954 гг.). М., 1954;
Внешняя политика США в эпоху империализма. М., 1960;
Современный капитализм: новые явления и противоречия. М., 1972;
Цена победы в той самой войне: Фронтовой дневник. М., 1995.