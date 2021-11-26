ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский эко­но­мист и ис­то­рик-ме­ж­ду­на­род­ник, академик АН СССР (1968 год).

Ро­дил­ся в се­мье слу­жа­ще­го. В 1939-1945 годах в артиллерийских вой­сках. По окон­ча­нии МГИМО (1949 год) со­че­тал ис­сле­до­ва­тель­скую ра­бо­ту в об­лас­ти ми­ро­вой эко­но­ми­ки и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний с пре­по­да­ва­ни­ем (до 1957 года) и жур­на­ли­сти­кой; в 1961-1966 годах заместитель главного ре­дак­то­ра газеты «Прав­да» . В 1959-1961 годах заместитель ди­рек­то­ра, в 1966-1982 годах ди­рек­тор Института ми­ро­вой эко­но­ми­ки и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний (ИМЭМО) АН СССР. С 1971 года кан­ди­дат в члены ЦК, с 1981 года член ЦК КПСС. С 1979 года ви­це-пре­зи­дент Все­мир­ной фе­де­ра­ции на­учных ра­бот­ни­ков.

Как ру­ко­во­ди­тель ИМЭМО спо­соб­ст­во­вал изу­че­нию ре­аль­ных на­учно-тех­нических и со­ци­аль­но-эко­но­мических сдви­гов в стра­нах с раз­ви­той ры­ноч­ной эко­но­ми­кой; ини­ции­ро­вал раз­ра­бот­ку ме­то­ди­ки про­гно­зов из­ме­не­ний в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях в сред­не­сроч­ной и дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве на гло­баль­ном и ре­гио­наль­ном уров­нях. Редактор и со­ав­тор ра­бот «Ме­ж­ду­на­род­ные от­но­ше­ния по­сле вто­рой ми­ро­вой вой­ны» (т. 1-3, 1962-1965 годы), «По­ли­ти­че­ская эко­но­мия со­вре­мен­но­го мо­но­по­ли­сти­че­ско­го ка­пи­та­лиз­ма» (т. 1-2, 1970 год), «Гло­баль­ные про­бле­мы со­вре­мен­но­сти» (1981 год). Государственная премия СССР (1977 год). На­гра­ж­дён 3 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

Сочинения:

Аме­ри­кан­ский им­пе­риа­лизм и гер­ман­ский во­прос (1945-1954 гг.). М., 1954;

Внеш­няя по­ли­ти­ка США в эпо­ху им­пе­риа­лиз­ма. М., 1960;

Со­вре­мен­ный ка­пи­та­лизм: но­вые яв­ле­ния и про­ти­во­ре­чия. М., 1972;

Це­на по­бе­ды в той са­мой вой­не: Фрон­то­вой днев­ник. М., 1995.