ГУТНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

ГУТНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА - российский историк-медиевист.

В 1939 году окон­чи­ла ис­то­рический факультет МГУ . Ра­бо­та­ла там же (с 1948 года до­цент, с 1959 года профессор). С 1971 года на­учный сот­руд­ник Института все­об­щей ис­то­рии РАН.

Основные тру­ды по­свя­ще­ны со­ци­аль­но-по­ли­тической ис­то­рии средневековой Анг­лии («Воз­ник­но­ве­ние анг­лий­ско­го пар­ла­мен­та», 1960), про­бле­мам западноевропейского фео­да­лиз­ма, кре­сть­ян­ским дви­же­ни­ям («Клас­со­вая борь­ба и об­щественное соз­на­ние кре­сть­ян­ст­ва в Западной Ев­ро­пе XI-XV веков», 1984), отечественной и за­ру­беж­ной ис­то­рио­гра­фии по ис­то­рии сред­них ве­ков.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний («Пе­ре­жи­тое», 2001).