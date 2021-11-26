ГРАНСТРЕМ ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА

ГРАНСТРЕМ ЕВГЕНИЯ ЭДУАРДОВНА - византинист, славист, палеограф .

Родилась в семье медика. В 1932 году окончила филологический факультет Ленинградского института философии, истории и лингвистики, с 1935 года обучалась в аспирантуре ГПБ по специальности греческая палеография, в январе 1941 года защитила диссертацию «Принципы описания греческих рукописей», Гранстрем была присвоена степень кандидата педагогических наук. В работе она впервые в отечественной литературе поставила вопрос о правилах палеографического описания греческих рукописей, разработала принципиальную схему описания. Среди ее руководителей были В. Н. Бенешевич, П. В. Ернштедт, О. А. Добиаш-Рождественская. В 1934-1974 годы Гранстрем работала в ОР ГПБ: с 1938 года сотрудником ОР. Изучала и каталогизировала греческие рукописи, разрабатывала теоретические вопросы палеографии и кодикологии, публиковала отдельные памятники, занималась славяно-русской палеографией, стала крупнейшим специалистом в этих областях. В годы блокады продолжала работать в ГПБ, описывала архив. В 1941 году являлась ведущим научным сотрудником ЛОИИ СССР.

Главным трудом Гранстрем стал «Каталог греческих рукописей» из хранилищ Ленинграда (изданы в «Византийском временнике» в 1959-1971 годы в 8 выпусках). Она не только закончила каталогизацию богатейшего греческого рукописного фонда ГПБ, начатую ее предшественниками, но и создала сводный каталог гречеких рукописей византийской эпохи, хранящихся также в БАН, Пушкинском Доме (ИРЛИ), Эрмитаже, ЛОИИ, Ленинградском отделении Архива АН, Института востоковедения АН. Многие из этих собраний были недоступны исследователям, Гранстрем впервые описала большое количество рукописей. Работу осложняло почти полное отсутствие необходимых справочников. Всего в каталоге описано 636 рукописей IV-ХV веков, Гранстрем разработала специальную сравнительно краткую форму описания, собрала сведения о 58 палимпсестах, изучала их вместе с Д. П. Эрастовым, в т. ч. с помощью фотоанализа. Собранные ею материалы были включены в «Репертуар библиотек и каталогов греческих рукописей» М. Ришара (Richard M. Répertoire des bibliothèques et des catalogues des manuscripts grecs. P., 19582; idem. Suppl. 1: 1958-1963. P., 1964). На изученных материалах Гранстрем написаны статьи: «Палимпсесты Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина» (ВВ. 1960. Т. 17. С. 78-84), «К истории заговоров и апокрифических молитв в византийской письменности» (ППС. 1981. Вып. 27 (90). С. 81-92) и др.

Среди теоретических вопросов греческой палеографии и кодикологии Гранстрем прежде всего обратила внимание на типы греческого письма - унциал и минускул. В статье «К вопросу о византийском минускуле» (ВВ. 1958. Т. 13. С. 272-284) пересматривались некоторые сложившиеся стереотипы в понимании особенностей этого типа письма. Автор применила новый подход к рукописи как к целостному памятнику книжной культуры, в котором особенности внешнего оформления тесно связаны с содержанием и назначением. В статье "Унциальный период византийской письменности» (Там же. 1969. Т. 29. С. 232- 243) Гранстрем подвела итоги изучения унциала, показала, что в период унциального письма (IV-IX веков) сложились основные особенности византийской рукописной книги: новая форма (кодекс), распределение текста на листе и типы разлиновки листа, применение разных видов письма для разных текстов и частей текста, наличие орнамента и миниатюр, применение диакритических знаков и специальных знаков-символов. Обе статьи на долгие годы стали единственными пособиями по данной тематике на русском языке.

В июне 1969 года на филологическом факультете ЛГУ Гранстрем защитила докторскую диссертцию «Греческие средневековые рукописи ленинградских хранилищ и проблемы истории письма и книги в Византии». В работе, ставшей крупным событием в отечественной науке, история рукописной книги как целостного памятника материальной и духовной культуры была органично вписана в историю византийской культуры. Гранстрем дала подробный обзор развития греческой палеографии и кодикологии, ввела понятие «мировой фонд греческих рукописей» (совокупность всех сохранившихся письменных источников на греческом языке), дала его развернутую характеристику. Считала необходимыми учет и систематизацию всех собраний.

Не менее значим вклад Гранстрем в славяно-русскую палеографию и филологию. На материале славянских и русских рукописей, описанием которых она занималась в ГПБ в 1950-1960-х годах XX века, сделаны ее первые обобщения в области славяно-византийских связей: «О связи кирилловского устава с византийским унциалом» (ВВ. 1950. Т. 3. С. 218-229), «К вопросу о происхождении глаголической азбуки» (ТОДРЛ. 1953. Т. 9. С. 427-442), «Сокращения древнейших славянских рукописей» (Там же. 1954. Т. 10. С. 427-434). Статьи Гранстрем о глаголической азбуке имеют фундаментальное значение, в них автор ставит вопрос о происхождении обеих славянских азбук и их соотношении с греческой азбукой. Она опровергала представление о происхождении глаголицы от византийского минускула. Считала источником глаголических букв систему специальных знаков, употреблявшихся в гречеком письме; из 42 знаков глаголического алфавита для 31 определила возможные прототипы, а остальные 11 букв признавала изобретением св. Кирилла (Константина) Философа. Гранстрем считала, что искусственно созданная глаголица не могла конкурировать с кириллицей, исторически сложившейся на основе греческого унциала, и быстро вышла из употребления. Она присоединилась к точке зрения болгарского исследователя Э. Георгиева, что кириллица возникла спонтанно раньше глаголицы и распространялась постепенно.

В 1958 году на IV Международном съезде славистов в Москве Гранстрем сделала доклад «О подготовке сводного каталога славянских рукописей» (опубл.: Слав. филология: Сб. ст. М., 1958. Сб. 2. С. 397-418). Она говорила о необходимости описания и библиографирования собраний славянских рукописей силами Международного комитета славистов. Первоочередной задачей считала создание сводного каталога, представила схему описания рукописей. В результате на съезде была образована Эдиционно-текстологическая комиссия при Международном комитете славистов, было принято решение о создании Международного каталога славянских рукописей. В 1964 году Гранстрем издала статью «Славяно-русские палимпсесты» (АЕ за 1963 г. М., 1964. С. 218-222), в которой представила полный список известных в это время славяно-русских палимпсестов из хранилищ Ленинграда, Москвы, Одессы, Софии, Пловдива, Белграда, Афона и Рима, насчитывающий 23 единицы.

С 1974 года, выйдя на пенсию, Гранстрем работала, в т. ч. во время тяжелой болезни, над важнейшим трудом «Иоанн Златоуст в древнерусской и южнославянской письменности ХI-ХVI веков: Кат. гомилий». Каталог был необходим для того, чтобы разобраться в обилии славянских текстов, надписанных именем свт. Иоанна Златоуста, отделить подлинные произведения святителя от приписываемых ему. Труд, доработанный О. В. Твороговым и А. Валевичюсом, был издан посмертно (СПб., 1998) и включил 463 гомилии, расположенные в алфавите начальных слов.

Помимо научной Гранстрем также занималась педагогической деятельностью. С октября 1945 года преподавала средневековый греческий язык на кафедре византинистики ЛГУ, с 1948 года - греческую палеографию в ЛГУ, ЛОИИ, Ленинградском отделении Института востоковедения АН, а также славяно-русскую палеографию в ЛГУ и ленинградских архивах. Гранстрем создала свою школу палеографов и кодикологов, в которую вошли Б. Л. Фонкич, З. Г. Самодурова, В. Д. Лихачёва, И. П. Медведев, Е. В. Герцман, И. Н. Лебедева и др.

Сочинения:

Гранстрем Е. Э., Гейман В. Г. Кр. опись древнерус. грамот, хранящихся в ОР ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде: 1613-1629 гг.: Вып. 3 // ГПБ. Труды ОР. Кр. отчет о новых поступлениях: 1947-1949 гг. Л., 1952. С. 81-130;

Описание рус. и слав. пергаменных рукописей: Рукописи рус., болг., молдовлахийские, серб. Л., 1953;

Обзор источников по истории Византии // Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. Л., 1955. С. 20-26, 29-34, 99-103, 263-277, 341, 350, 357;

Каталог греч. рукописей ленинградских хранилищ // ВВ. 1959. Т. 16. С. 216-243; 1961. Т. 18. С. 254-274; Т. 19. С. 194-239; 1963. Т. 23. С. 166-204; 1964. Т. 24. С. 166-197; Т. 25. С. 184-211; 1967. Т. 27. С. 273-294; 1968. Т. 28. С. 238-255; 1971. Т. 31. С. 132-144; Т. 32. С. 109-130;

Совр. состояние визант. палеографии // АЕ за 1961 г. М., 1962. С. 158-173;

Гранстрем Е. Э., Удальцова З. В. Визант. наука и просвещение в IV-VII вв. // История Византии. М., 1967. Т. 1. С. 379-394;

Наука и образование (кон. VII - 1-я пол. IХ в.). Система образования. Наука (ХI-ХII вв.) // Там же. Т. 2. С. 82-87, 354-364;

Греч. палеография в России // ВИД. 1969. Вып. 2. С. 121-134;

Визант. рукописное наследие и древняя слав.-рус. лит-ра // Пути изучения древнерус. лит-ры и письменности. Л., 1970. С. 141-148;

В. Н. Бенешевич: (К 100-летию со дня рождения) // ВВ. 1972. Т. 33. С. 235-243;

Гранстрем Е. Э., Лебедева И. Н. Мировой фонд греч. рукописей // Пробл. палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 194-199;

Сводный кат. слав.-рус. рукописных книг, хранящихся в СССР: XI-XIII вв. М., 1984.