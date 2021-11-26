ГОРИНА Людмила Васильевна

Родилась 01.07.1933, г. Москва. В 1951-1956 гг. училась на историческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова , специализируясь по кафедре истории южных и западных славян. В 1961-1964 гг. училась в аспирантуре МГУ под рук. проф. С.А.Никитина. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию «Социально-экономические отношенияво Втором Болгарском царстве (XII-XIV вв.)». В 1986 г. – докторскую диссертацию «Марин Дринов – историк и общественный деятель».

С 1964 г. по настоящее время преподает на кафедре истории южных и западных славян МГУ. С 1989 года по настоящее время - профессор .

Учителя : С.А. Никитин, Е.Б. Веселаго. И.Н.Частухин

Область интересов : Историография и история средневековой Болгарии. Политическая история, история культуры, история общественной мысли Болгарии.

Сочинения : Города болгарского Причерноморья по дневнику Антона Барбери // Источники и историография славянского средневековья. М., 1967;

Антиеретическое сочинение Евфимия Тырновского в Русском хронографе редакции 1512 г. // Балканские исследования. Проблемы истории и культуры. М., 1967;

Социально-экономические отношения во Втором Болгарском царстве. М., 1972;

Болгарские материалы Русского хронографа 1512 г. // Хозяйство и общество на Балканах в средние века. Калинин, 1978;

Марин Дринов – историк и общественный деятель. М., 1986

Византийская и болгарская хронография // Византия. Средиземноморье. Славянский мир. М., 1991;

Проблемы болгарской культуры средневекового периода и Архивский хронограф // Болгаристика в системе общественных наук. Харьков, 1991.

Марин Дринов - ученый-славист. София, 2008.

Сокровища болгарской письменности на русской земле. София, 2010.

Библиография: Историки-слависты Московского университета. М., 1979.