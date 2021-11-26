ГИНЦБЕРГ Лев Израилевич

Родился 23.04.1916, г. Одесса. Учился в Институте философии, литературы и истории (4 курса, 1937–1941), окончил исторический факультет МГУ в 1946 г.

Кандидатская диссертация : Германская социал-демократия в период канцлерства Брюнинга (Институт истории АН СССР, 1950).

Докторская диссертация : Политическая борьба в Германии в 1930-1933 гг. и приход фашизма к власти (Институт всеобщей истории АН СССР, 1970).

В первой половине 1950-х гг. главный библиограф Государственной публичной исторической библиотеки РСФСР. 1956-73 - старший научный сотрудник Института истории (с 1968 - всеобщей истории) АН СССР и одновременно (до 1965) заведующий отделением библиографии журнала «Новая и новейшая история». С 1974 - старший, а с 1976 - ведущий научный сотрудник Института международного рабочего движения АН СССР (ныне Институт сравнительной политологии РАН). Член редколлегии «Германского ежегодника» (с 1968).

Учителя : Ф.О. Нотович, А.М. Деборин, В.М. Хвостов.

Область интересов : Всеобщая и отечественная история, русско- и советско-германские отношения; историография. История фашизма и антифашистской борьбы, историческая биография.

Сочинения: Карл Либкнехт. М., 1959;

На пути в имперскую канцелярию. М., 1972;

Друзья новой России. Движение в защиту Советской страны в Веймарской Германии. М., 1983;

Борьба немецких патриотов против фашизма. 1939-1945. М., 1987;

Советско-германский пакт: замысел и реализация // Отечественная история. 1996, № 3;

Борис Николаевский и его публикатор // Свободная мысль. 1996. № 6;

По страницам «особых папок» Политбюро ЦКВКП(б) //Вопросы истории. 1996. № 8 (публ.);

«...Могут убраться к черту». Док-ты Политбюро ЦКВКП(б) о внеш-неэкон. политике партии. 1929-1934 гг. // Исторический архив. 1996. № 3 (публ.);

Массовый голод в сочетании с экспортом хлеба в нач. 30-х гг. // Вопросы истории. 1999. № 10.

Ранняя история нацизма. Борьба за власть.Москва: Издательство «Вече», 2004.