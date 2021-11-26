ДРЕВИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДРЕВИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский скульптор.
Сын А. Д. Древина. Участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен в бою под Ленинградом. Учился во МХИ (1946-1951 годы) у А. Т. Матвеева, Д. П. Шварца, Н. В. Томского, но основным учителем считал мать, Н. А. Удальцову.
Автор портретов, отличающихся глубиной психологичностью характеристик: Н. А. Удальцовой (1950-е годы; фигура в рост, 1980-е годы, обе - гипс, Музей современного искусства, Москва), автопортрета (дерево, 1969 год, Государственная Третьяковская галерея), скульптора С. Л. Рабиновича (бронза, 1975 год, Музей современного искусства, Москва), В. В. Стародубовой (бронза, 1985 год, Государственная Третьяковская галерея), А. С. Пушкина (бронза, 1990-е годы, собрание семьи Древиных, Москва) и других.
Стремясь воплотить в пластике представление об окружающей среде, включал в композицию детали (фрагмент бревенчатого сруба и тому подобное), обогащающие образ и расширяющие возможности ваяния («Плотник», металл, 1970 год, Художественный музей, Калуга). Автор монументальных и декоративных работ («Шахтёр», бетон, 1950 год, Дворец культуры, Караганда, и другие); наиболее значительная из них - памятник И. А. Крылову на Патриарших прудах в Москве (бронза, гранит, 1976 год; группы персонажей из басен - скульптор Д. Ю. Митлянский). В поздних работах стремился к символическому синтезу пространства и времени - «Тень ушедших» («Рука войны», бронза, гранит, 1978 год, Государственная Третьяковская галерея), «Пространство креста» (бронза, дерево, 1994-1996 годы, собрание семьи Древиных). В результате поездок в Хабаровский край (1961 год), Чехословакию (1964, 1970 годы) и Испанию (1982 годы) создал серии рисунков и живописных работ. Преподавал в МХИ (1956-1961 годы); среди учеников - О. К. Комов, Ю. Л. Чернов.
Иллюстрация:
А. А. Древин. «Военный художник» («Портрет отца»). Бронза. 1976. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.