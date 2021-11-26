ЧАПКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ
Родился 15.12.1936, г. Гомель. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета в 1960 г.
Кандидатская диссертация: Е.В. Тарле и изучение им внешней политики России (Московский государственный педагогический институт, 1967).
Докторская диссертация: Отношение царского правительства и политических партий России к буржуазным революциям в Азии нач. XX в. (Ленинградское отделение Института истории АН СССР, 1988).
Доктор исторических наук, профессор (1989). С 1967 года старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Орловского государственного педагогического института (в настоящее время Орловского государственного университета)
Учитель: И.Н. Бороздин.
Область интересов: Историография, историческая биография.
Сочинения: Автор свыше 100 публикаций, в том числе книги:
«Евгений Викторович Тарле» (Москва, 1977),
«Большевики и буржуазные революции в Азии начала XX века» (Москва, 1985),
«Пока из рук не выпало перо... Жизнь и деятельность академика Е.В. Тарле» (Орел, 1994),
«Русская гвардия в Первой мировой войне» (Орел, 2003).
Библиография: Чернобаев А.А. Историки России XX века.Саратов, 2005. Т. 2.С. 494.