ЧАПКЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ИОСИФОВИЧ

Родился 15.12.1936, г. Гомель. Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета в 1960 г.

Кандидатская диссертация : Е.В. Тарле и изучение им внешней политики России (Московский государственный педагогический институт, 1967).

Докторская диссертация : Отношение царского правительства и политических партий России к буржуазным революциям в Азии нач. XX в. (Ленинградское отделение Института истории АН СССР, 1988).

Доктор исторических наук, профессор (1989). С 1967 года старший преподаватель, доцент, профессор , заведующий кафедрой всеобщей истории Орловского государственного педагогического института (в настоящее время Орловского государственного университета)

Учитель : И.Н. Бороздин.

Область интересов : Историография, историческая биография.

Сочинения: Автор свыше 100 публикаций, в том числе книги:

«Евгений Викторович Тарле» (Москва, 1977),

«Большевики и буржуазные революции в Азии начала XX века» (Москва, 1985),

«Пока из рук не выпало перо... Жизнь и деятельность академика Е.В. Тарле» (Орел, 1994),

«Русская гвардия в Первой мировой войне» (Орел, 2003).

Библиография : Чернобаев А.А. Историки России XX века.Саратов, 2005. Т. 2.С. 494.