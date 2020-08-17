17 августа 1977 года советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса Когда американец Роберт Пири заявил в 1909 году, что достиг Северного полюса, он не подозревал, что тем самым навсегда закроет для США все будущие приоритеты, связанные с этой географической точкой. Судя по дальнейшей истории, "макушка планеты" не любит лжецов. А Пири солгал. Как подросток, похваставшийся перед приятелями несуществующей победой над первой красавицей класса. Как выяснилось в итоге, Пири даже Гренландии не покидал. Не был на полюсе и его пожизненный оппонент Фредерик Кук. Он тщетно уверял, что опередил Пири на целый год, но трудно доказать то, чего не было. А Северный полюс замешанного на лжи пиара не любит. А потому все... На чтение: 1 минута

Когда американец Роберт Пири заявил в 1909 году, что достиг Северного полюса, он не подозревал, что тем самым навсегда закроет для США все будущие приоритеты, связанные с этой географической точкой. Судя по дальнейшей истории, "макушка планеты" не любит лжецов. А Пири солгал. Как подросток, похваставшийся перед приятелями несуществующей победой над первой красавицей класса. Как выяснилось в итоге, Пири даже Гренландии не покидал. Не был на полюсе и его пожизненный оппонент Фредерик Кук. Он тщетно уверял, что опередил Пири на целый год, но трудно доказать то, чего не было. А Северный полюс замешанного на лжи пиара не любит. А потому все лавры первопроходцев он щедро предоставил России. Первая высадка с самолёта и создание дрейфующей научной станции – русские. Первое в мире достижение полюса на лыжах – русские. Первое в мире погружение на дно океана в точке полюса – русские. В этом же ряду стоит и первое в истории достижение самой верхней точки географии на надводном судне. Этим судном стал советский атомный ледокол "Арктика". В то время это было не только "мероприятие" ради престижа СССР в преддверии 60-й годовщины Октябрьской революции. Это был также вполне прагматичный проект: на самом мощном тогда в мире ледоколе хотели проверить возможность проводки судов по кратчайшему пути от Мурманска до Уэллена – на треть более короткому, нежели Северный морской путь. Ледокол "Арктика", второй в мире атомный ледокол, предоставлял для этого все возможности: мощность главной энергетической установки – 75 тыс лошадиных сил (55 МВт на валах), почти 21 тыс тонн водоизмещения, способность проламывать льды толщиною до 5 метров. При ширине судна – что значит и ширине проделанной "просеки" во льдах – в 30 метров. А поскольку "Арктика" была головным кораблём в серии из шести таких же ледоколов, то её успех на пути к полюсу открывал широкие возможности для арктической навигации вообще. Был ли это успех? Да, успех был полным: ледокол первым из надводных судов достиг Северного полюса, дошёл туда практически без помарок, поломок и остановок, доказал возможность навигации на широте 90 градусов, создал себе и стране отличный, говоря современным языком, пиар. Четыре Звезды Героя соцтруда, многочисленные ордена по итогам рейса тоже стали зримым обозначением победы. Успехом были и научные результаты экспедиции. Трасса в многолетних паковых льдах грозила риском поломки конуса гребного вала, а то и потерей винта. Поэтому в том рейсе особенно активно велась ледовая разведка, проводился плотный метеорологический мониторинг, постоянно исследовалось поведение корпуса ледокола при взаимодействии с разными льдами. Эти данные легли впоследствии в копилку всех тех сведений по навигации в высоких широтах, которые и по сию пору ставят Россию вне конкуренции в этой области как науки, так и мировой практики. Наконец, важным успехом стало само по себе получение опыта плавания до Северного полюса, что означало получение ответа на вопрос, стоит ли водить караваны судов через эту точку. Оказалось, что можно, но… Овчинка выделки не стоит: возле полюса дрейфуют тяжёлые паковые льды, из-за чего "Арктику" дважды заклинивало ими. Мощный ледокол из этого плена вырывался, но проводка обычных судов в этих условиях становится слишком рискованной. Таким образом, "Арктика" выполнила все возложенные на неё и практические, и политические задачи. А на полюсе остался флаг Советского Союза, к флагштоку которого было прикреплено древко от флага экспедиции Георгия Седова. Той, что в 1914 году до полюса так и не дошла…