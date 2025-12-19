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В этом выпуске кандидат исторических наук Игорь Власенко и специалист по истории космонавтики Евгений Чурсин запускают обратный отсчёт до самого грандиозного прорыва в истории человечества. Вместе с ними мы проследим эволюцию отечественной космонавтики — от дерзких мечтаний Циолковского до современных кораблей «Союз» и проектов будущего. Мы узнаем, как СССР удалось обогнать весь мир в космической гонке, какой ценой давались триумфы и неудачи и что ждёт мировую и отечественную космонавтику завтра.