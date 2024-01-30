11 класс | История России

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ. «ПОЕХАЛИ!» КАК СССР ПОБЕДИЛ США

ЖЕЛЕЗНЯКОВ А.

Подлинная история величайшего прорыва XX века. Все о развитии космонавтики от первых пороховых ракет до «Протона» и «Бурана», от Циолковского до Королева, от немецких «фау» до советского «Востока», от первого спутника до Лунной гонки». Неизвестные подробности полета Юрия Гагарина: какие были проблемы в ходе орбитального витка и посадки, кто первым встретил космонавта на земле, где и как он провел первые часы после возвращения с орбиты? Наконец, что представляет собой пилотируемая космонавтика сегодня и почему не сбылись великие надежды 1960-х годов, когда С.П. Королев мечтал, что скоро «люди будут летать в космос по профсоюзным путевкам», а писатели-фантасты уверенно предсказывали, что к началу XXI века человечество как минимум достигнет Юпитера, а возможно, освоит и всю Солнечную систему (пересмотрите хотя бы «Космическую одиссею 2001 года», перечитайте Артура Кларка или ранних Стругацких). Но как бы ни развивалась космонавтика в будущем, каких бы высот ни достигла, ничто уже не в состоянии изменить того факта, что у ее истоков стояли наши соотечественники, первой в космосе была наша страна, XX столетие навсегда останется в человеческой памяти веком Гагарина и Королева, а русское слово «спутник» вошло во все основные языки, как и легендарное гагаринское «Поехали!», открывшее дорогу к звездам.