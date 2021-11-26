ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович
Российский филолог, академик АН СССР.
Из семьи врача, стат. советника. Окончил романо-герм. отделение историко-филологич. ф-та С.-Петерб. ун-та (1912). В 1912–13 совершенствовался в германистике в Германии. С 1915 приват-доцент С.-Петерб. ун-та. В 1915 служил в действующей армии санитаром, награждён Георгиевской медалью. По возвращении в С.-Петербург выступал с лекциями, докладами, статьями и рецензиями о совр. поэзии, по проблемам поэтики; сотрудничал с ж. «Любовь к трём апельсинам» (издатель – В. Э. Мейерхольд). В 1920-х гг. Ж. – один из активных участников ОПОЯЗа, однако занимал в нём особую позицию и в итоге разошёлся с др. его членами. С 1917 проф. и зав. кафедрой романо-герм. филологии Саратовского ун-та. С 1919 проф. Петрогр. ун-та (ЛГУ). В 1920–30-х гг. заведовал отделом словесных искусств Ин-та истории искусств, был проф. и зав. кафедрой зап.-европ. языков в Педагогич. ин-те им. А. И. Герцена, работал в НИИ сравнит. изучения литератур и языков Запада и Востока, в Ин-те языка и мышления, с 1935 зав. Зап. отделом ИРЛИ. Под редакцией Ж. выходили серия «Вопросы поэтики» и сб-ки «Поэтика». В годы Вел. Отеч. войны Ж. находился в эвакуации в Ташкенте, где был проф. и директором историко-филологич. ин-та при Среднеазиатском гос. ун-те, проф. и зав. кафедрой Ташкентского гос. педагогич. ин-та, зав. Отделом фольклора в Ин-те языка и лит-ры АН Узб. ССР. Вернувшись в Ленинград в 1944, возобновил работу в ЛГУ и (до 1950) в ИРЛИ. В 1949 во время кампании «по борьбе с космополитизмом» Ж. вместе с Б. М. Эйхенбаумом, М. К. Азадовским, Г. А. Гуковским был обвинён в пропаганде буржуазно-либеральных воззрений и изгнан из ЛГУ; вернулся в ун-т только в 1956 (проф. до 1964). С 1950 работал в ленингр. отделении Ин-та языкознания АН СССР, в т. ч. с 1957 зав. сектором индоевропейских языков.
Ж. – наследник идей Ал-дра Н. Веселовского, основоположник отеч. сравнительно-исторического литературоведения: «Байрон и Пушкин» (1924), «Гёте в русской литературе» (1937) и др. Автор работ по истории нем. и рус. лит-ры («Немецкий романтизм и современная мистика», 1914; «Поэзия А. Блока», 1921; «В. Брюсов и наследие Пушкина», 1922, и др.), поэтике («Вопросы теории литературы», 1928), фольклористике («Сказание об Алпамыше и богатырская сказка», 1960; «Народный героический эпос», 1962; «Тюркский героический эпос», 1974) и др. Внёс заметный вклад в изучение рус. стиха: «Композиция лирических стихотворений» (1921), «Рифма, её история и теория» (1923), «Введение в метрику. Теория стиха» (1925).
В языкознании Ж. – основоположник совр. отеч. германистики. Его работы посвящены сравнит. грамматике герм. языков, истории нем. языка и его диалектов. Фундам. труд Ж. «Немецкая диалектология» (1956, пер. на нем. яз. 1962) представляет собой сравнительно-историч. грамматику нем. диалектов, в которой раскрываются общие тенденции их развития. Ж. – редактор и один из авторов «Сравнительной грамматики германских языков» (т. 1–4, 1962–66). Заложил теоретич. основы переселенческой («островной») диалектологии. Занимался также вопросами развития грамматич. строя и закономерностей фонетич. и грамматич. процессов в языках разл. типов, проблемами социальной и территориальной дифференциации языка. В основе языковедч. концепции Ж. – историч. подход к языковым явлениям, признание неразрывной связи истории языка с историей его носителей. Осн. задачей сравнительно-историч. исследований считал раскрытие внутр. закономерностей развития языков той или иной группы. Награждён орденом Ленина.
Сочинения:
Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. М.; Л., 1964;
История немецкого языка. 5-е изд. М., 1965;
Общее и германское языкознание. Л., 1976;
Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979;
Фольклор Запада и Востока. Сравнительно-исторические очерки. М., 2004.