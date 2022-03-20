Т-10. Последний тяжеловес Советской армии Пять фактов из истории бронированной машины, поставившей точку в советской истории тяжелых танков На чтение: 2 минуты

Пять фактов из истории бронированной машины, поставившей точку в советской истории тяжелых танков

История советских тяжелых танков, начавшаяся в 1932 году с многобашенного Т-35, завершилась спустя два десятилетия разработкой танка Т-10. Между ними были как неоднозначные машины типа СМК и КВ-2, так и ставшие легендами Великой Отечественной войны КВ-1с и ИС-2, а также участвовавший в Параде Победы в Берлине и сильно впечатливший союзников по антигитлеровской коалиции ИС-3. Лучшее, что было в этих машинах, вобрал в себя Т-10, который был снят с вооружения Советской армии только в начале 1990-х годов.

Тяжелый, но не очень

В послевоенном Советском Союзе к тяжелым танкам относились бронированные гусеничные машины массой более 40 тонн. Впрочем, это был минимальный вес, который отечественные тяжелые танки преодолели еще в конце войны. Так, ИС-2 весил 46 тонн, ИС-3 – 49, а ИС-4, выпущенный серией всего в две с половиной сотни машин, – целых 60 тонн! Последнее обстоятельство вкупе с тем, что проект тяжелого танка ИС-7 набрал уже 68 тонн веса, вынудили командование Советской армии попросить танкостроителей умерить аппетиты. Бронированную машину весом более 50 т было трудно вытащить с поля боя, ее мог выдержать далеко не каждый даже капитальный мост, да и с перевозкой по железной дороге возникали определенные проблемы. Поэтому полсотни тонн были определены в качестве верхнего предела массы нового танка, разработка которого началась в танковом ВНИИ-100 после постановления правительства, выпущенного 18 февраля 1949 года.

Т-10 вместо ИС-8

Как и все танки того времени, в процессе конструкторских работ новый тяжеловес имел внутренний индекс «объект 730». В документах его стали именовать ИС-5, поскольку предыдущим доведенным до воплощения и принятия на вооружение танком стал ИС-4. По мере того как накапливались изменения в первоначальном проекте, становилось ясно, что на деле получается если не другой танк, то сильно отличающийся от «стартового» варианта. Поэтому в начале 1953 года новинка получила другой индекс – ИС-8, так сказать, по порядку разработки. Именно это обозначение и стало последним использованием в названии советских танков аббревиатуры ИС, обозначавшей «Иосиф Сталин». Смерть советского лидера в марте 1953-го и развернувшаяся вслед за этим внутрипартийная борьба привели к тому, что из названия последнего тяжелого танка СССР эти две буквы исключили, заменив на привычное для танков «Т». 28 ноября 1953 года на вооружение был принят тяжелый танк Т-10. Число «10» в индексе машины означало десятый по счету танк такого типа, который принимался на вооружение. Тогда еще никто не догадывался, что «десятка» станет последней.

Только для Советской армии!

Т-10 получил в качестве основного оружия 122-миллиметровую танковую пушку Д-25, такую же, как у его предшественников типа ИС-2 и ИС-3. Это орудие не слишком устраивало военных низким темпом стрельбы, вызванным раздельным заряжанием орудия. Поэтому вариант с его использованием рассматривался как фактически промежуточный: танкисты очень хотели, чтобы в новой машине стояла и новая пушка. В конце концов они своего дождались. С 26 сентября 1957 года на вооружение принимается танк Т-10М с новой пушкой М-62Т2, с самого начала имевшей двухплоскостной стабилизатор (прежние Т-10 получали их постепенно в качестве модернизации). Именно эти машины и стали самыми массовыми «десятками», а все выпущенные ранее постепенно модернизировались до их уровня. Поскольку общий объем выпуска Т-10 всех модификаций был небольшим, всего 1539 экземпляров, его не поставляли на экспорт ни в страны Варшавского договора, ни другим союзникам СССР. Он эксплуатировался только в Советской армии и в основном в западных военных округах и группах войск.

Сорок лет на службе

В конце 1960-х годов советские танковые войска отказались от разработки и принятия на вооружение тяжелых танков, поскольку все их основные преимущества достались по наследству основным танкам типа Т-64, Т-72 и Т-80. Но танк Т-10 оказался настолько удачной машиной, что даже после того, как в 1965 году Челябинский Кировский завод выпустил последние шесть десятков Т-10М, он продолжал нести службу еще почти три десятилетия. Официально «десятки» сняли с вооружения в 1993 году, хотя к тому времени они уже мало где сохранились в войсках. Тем не менее служившие на нем танкисты высоко оценивали его даже по сравнению с более новыми моделями основных танков, отмечая удивительно плавный для такой тяжелой машины ход и чувство защищенности, которое они испытывали за толстой броней «десятки». Кроме того, стоявшие на вооружении Т-10 старались своевременно модернизировать, устанавливая на них современное оборудование и поддерживая боевые качества на максимально возможном уровне.

Переплывший «Дунай»

Поскольку Т-10 не поставлялся за пределы Советского Союза, принять участие в боевых действиях ему не удалось. За исключением операции «Дунай» – так именовали ввод войск стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию в связи с попыткой изменения внутри- и внешнеполитического курса республики. «Десятки» отметились на улицах Праги, откуда сохранилось множество фотографий с характерной раскраской танков: белыми полосами, нанесенными на верхнюю броню и башню машин крестов, спереди назад и справа налево. Это были танки из состава Группы советских войск в Германии: 9-й тяжелой танковой дивизии, входившей в 1-ю гвардейскую танковую армию, 25-й Краснознаменной дивизии, входившей в состав 20-й гвардейской Краснознаменной армии. Согласно современным данным ни один тяжелый танк Т-10 в ходе операции «Дунай» не пострадал и не был потерян.