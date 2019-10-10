СКС: не успевший на войну, но очень популярный Мы продолжаем цикл материалов о легендарных образцах отечественного стрелкового оружия. Самозарядный карабин Симонова – так расшифровывается аббревиатура СКС, и кажется, что этим всё сказано. Однако расскажем, как карабин стал суперпопулярным в России и во всём мире оружием Созданный на исходе Великой Отечественной войны талантливым русским оружейником Сергеем Гавриловичем Симоновым новый карабин стал действительно прорывным для своего времени образцом стрелкового оружия. Удачный эргономически, простой и надежный карабин стоял на вооружении десятков стран, принимал и принимает участие в наши дни во множестве локальных конфликтов по всему миру. Им вооружены солдаты почётного караула у известного всей нашей стране поста №1 у Вечного огня.... На чтение: 3 минуты

Мы продолжаем цикл материалов о легендарных образцах отечественного стрелкового оружия. Самозарядный карабин Симонова – так расшифровывается аббревиатура СКС, и кажется, что этим всё сказано. Однако расскажем, как карабин стал суперпопулярным в России и во всём мире оружием

Созданный на исходе Великой Отечественной войны талантливым русским оружейником Сергеем Гавриловичем Симоновым новый карабин стал действительно прорывным для своего времени образцом стрелкового оружия. Удачный эргономически, простой и надежный карабин стоял на вооружении десятков стран, принимал и принимает участие в наши дни во множестве локальных конфликтов по всему миру. Им вооружены солдаты почётного караула у известного всей нашей стране поста №1 у Вечного огн я. Свыше полутора миллионов СКС имеются на руках гражданского населения в США, карабин участвует в полярных экспедициях для защиты от белых медведей при минус 50 градусах и в охране заповедников Африки при плюс 50.

Опыт войны и новые горизонты

Перед тем как рассматривать уже изрядно обросший легендами карабин, да и патрон, под который он был спроектирован (конечно, пробивающий рельс), необходимо понять предысторию и условия, в которых он создавался.

Схема СКС

Источник: pinterest.ru

Про рельс мы, безусловно, пошутили, но всё остальное действительно сыграло большую роль в появлении СКС и принятии его на вооружение в нашей стране. Сергей Симонов был опытнейшим оружейником. На момент создания СКС на его счету уже стояли и уникальная автоматическая винтовка под мощный патрон 7,62х54R, и очень удачное самозарядное противотанковое ружьё ПТРС под калибр 14,5 мм. Эти два образца оружия, как и опытные карабины-«предвестники» СКС, наложили свой отпечаток на будущий СКС. Но главным фактором стала война – тяжелейшее испытание не только для людей, но и для оружия. Широкие температурные диапазоны наших фронтов, фронтовая грязь и пыль, суровый противник, имеющий на вооружении неплохие оружейные системы и новейшие патроны, – всё это заставляло наших конструкторов искать новые подходы и приёмы в оружейном деле.

СКС с примкнутым и убранным штыком

Источник: pinterest.ru

Удачное применение противником стрелкового оружия под так называемый промежуточный патрон наталкивало на мысль о создании аналогичных отечественных комплексов патрон-оружие. Появление советского промежуточного патрона, сейчас известного во всём мире 7,62х39 мм, дало возможность конкурировать с удачным немецким «Штурмгевером» и породило споры (к слову, идущие и по сей день) относительно автомата Калашникова.

Так в СКС заряжалась обойма

Источник: pinterest.ru

А вот с СКС таких споров не было, но есть один интересный миф. Многие любители оружия ошибочно полагают, что СКС испытывался на фронте в том виде и калибре, который мы знаем сейчас. Это не так. Семейство карабинов Симонова, кстати, разрабатываемых им ещё с довоенного времени, изначально подразумевало использование полноразмерного винтовочного патрона. Такие экземпляры, как СВС-53, были выпущены ещё в 1940 году. После испытывались СКС-30 и СКС-31. Эти карабины действительно прошли испытания в действующих войсках, на курсах «Выстрел», заводских и войсковых полигонах. Именно этот колоссальный опыт, полученный в работе над целым семейством винтовок и карабинов, дал Симонову возможность сделать шедевр оружейной мысли, получивший индекс СКС-45.

СКС-45

Используя свои наработки, Симонов в кратчайшие сроки создал оружие, которое весьма удовлетворило военных. И хоть СКС «не успел» на войну, с его участием сформировалась знаменитая на весь мир наша стрелковая триада: автомат Калашникова, СКС и пулемёт Дегтярева РПД. Созданные под один патрон, эти три вида оружия выгодно дополняли друг друга. СКС был точнее, АК был «универсалом», а РПД обеспечивал огневое подавление.

Солдат Советской Армии с СКС в Венгрии 1956 год

Источник: pinterest.ru

Конструкция карабина весьма проста. Длиной чуть больше метра карабин имеет удобное и прихватистое ложе. Ствол длиной 520 мм обеспечивает хороший разгон пули и достаточно высокую точность. Снаряжается карабин из обойм по 10 патронов в неотъемный магазин сверху во время постановки затвора на задержку. Основой автоматики служит отвод пороховых газов из канала ствола. В целом ствол получился традиционно для нашей оружейной школы простым и надежным. Небольшое количество частей затворной группы делало его неполную разборку и чистку лёгким процессом. А научиться стрельбе из него можно было за пару часов.

СКС с обоймами

Источник: pinterest.ru

СКС-45 получился и очень эстетичным. Его элегантный вид, лакированное деревянное ложе, практически полное отсутствие выступающих частей и неотъемный штык на поворотном приливе сделали карабин идеальным оружием для рот почетного караула. И сейчас СКС стоит на вооружении 154-го комендантского полка Минобороны и Президентского полка ФСО России. Карабин очень хорошо подходит для строевых упражнений с оружием и церемониальных мероприятий.

Полвека войн и службы

Многие комментаторы в интернете убеждены, что СКС, фактически «не особо воевавший» образец оружия. И действительно, в Советской Армии карабин продержался с 1949 до конца 50-х годов. Но это лишь в линейных частях. В подразделениях, не связанных с непосредственным участием в боях, частях охраны и спецсвязи СКС стоял на вооружении вплоть до середины 90-х годов.

СКС

Источник: pinterest.ru

Но славу нашему карабину принесла, как ни странно, совсем не наша армия. СКС изготавливался по лицензии во множестве стран – от КНР и Северной Кореи до Югославии и даже Албании. Сейчас трудно оценить общее количество произведенных СКС и его лицензионных копий, но специалисты указывают цифру свыше 15 миллионов стволов!

СКС с обоймами

Источник: pinterest.ru

СКС удачно применялся в годы Вьетнамской войны, интересно, что американцы охотно брали трофейные СКС, АК и РПД, которыми СССР снабжал вьетконговцев. СКС принял участие в более чем полусотне других локальных конфликтов, география которых простирается по всему земному шару – от Латинской Америки, Африки и до Азии.

Солдаты президентского полка вооруженные СКС

Источник: pinterest.ru

Однако время идёт вперед, и нельзя не отметить, что некоторые технические решения нашего карабина уже устарели. Заряжание обоймами, нерегулируемое ложе, отсутствие креплений для оптики и неудобная экстракция стреляных гильз вверх. Казалось бы, здесь уже ничего не поделать. Но на помощь пришли современные технологии и рынок. Высокая популярность карабина среди гражданских стрелков в США дала большой спрос на различные запчасти для карабина. А вслед за их производством потянулась и целая индустрия производства различных приспособлений для тюнинга нашего «старичка». Тюнингованный СКС в несколько раз повысил свои боевые и тактические свойства и характеристики. Отражатель для гильз, регулируемое ложе и приклады из полимерных материалов, отъемные магазины на 20 и даже 30 патронов, огромный выбор оптики и дульных тормозов, снижающих отдачу. Модернизированный таким образом СКС выглядит очень современно, а стреляет значительно точнее и эффективнее.

Пример тюнинга СКС

Источник: pinterest.ru

В России тоже прижился гражданский вариант СКС-ОП (охотничье-промысловый). Он отличается от боевого варианта отсутствием прилива для штыка. Наши стрелки по достоинству ценят все положительные качества СКС. А разговоры о его неэффективности на охоте происходят лишь из-за неопытности самих горе-стрелков. Современные патроны и тюнинг делают охоту с СКС весьма комфортной, кстати, именно СКС берут с собой полярники, геологи и другие специалисты, работающие в условиях дикой природы, для самозащиты от крупного зверя.

Тюнингованный СКС с оптикой и отъемными магазинами на 20 патронов

Источник: pinterest.ru

Полвека войн и службы доказали, что наш самозарядный карабин Симонова ещё долго будет выполнять церемониальные функции и трудиться в гражданском оружейном секторе, а при случае – извлеченный со складов хранения обязательно встанет на защиту Родины.

Обложка: pinterest.ru

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