ПОМЕРАНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОМЕРАНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский реставратор, историк искусства, музейный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1962).

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка (ар­хео­ло­га по об­ра­зо­ва­нию) Н.С. По­ме­ран­це­ва, быв­ше­го в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с И.Э. Гра­ба­рём . Окон­чил от­де­ле­ние тех­нич. хи­мии фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Московского университета (1917), од­но­вре­мен­но был воль­но­слу­ша­те­лем ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета. Обу­чал­ся так­же в Московской консерватории (1918-1923, не за­кон­чил). С 1918 года со­труд­ник Ко­мис­сии по со­хра­не­нию и рас­кры­тию древ­них па­мят­ни­ков под руководством Гра­ба­ря, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке на­учных ме­то­дов рес­тав­ра­ции древнерусской жи­во­пи­си в Центральных рес­тав­рационных мас­тер­ских (в 1931-1934 годы заведующий сек­ци­ей учё­та). Во вре­мя на­учных экс­пе­ди­ций на Се­вер и в центральные ре­гио­ны Рос­сии от­крыл многие про­из­ве­де­ния древнерусского искусства (ны­не - в ГРМ, ГТГ и других му­зе­ях). Ини­циа­тор соз­да­ния ря­да ис­то­ри­ко-куль­тур­ных му­зе­ев в бывших мо­на­сты­рях, что спас­ло их от раз­ру­ше­ний и раз­граб­ле­ний (Дон­ско­го и Но­во­де­вичь­е­го в Мо­ск­ве, так­же в Зве­ни­го­ро­де, Во­ло­ко­лам­ске и других). В 1920-1930 годы заведующий от­де­лом «па­мят­ни­ки Крем­ля» и хра­ни­тель Ору­жей­ной па­ла­ты, ор­га­ни­за­тор рес­тав­рационных ра­бот, экс­по­зи­ций и многих вы­ста­вок. Про­из­вёл ар­хитектурные об­ме­ры и фо­то­гра­фи­ро­ва­ние крем­лёв­ских мо­на­сты­рей, пред­на­зна­чен­ных на снос; бла­го­да­ря Померанцеву бы­ли со­хра­не­ны ико­ны, ут­варь, ар­хи­вы этих мо­на­сты­рей.

В январе 1934 года аре­сто­ван, об­ви­нён в про­ти­во­дей­ст­вии сно­су «не­нуж­ных па­мят­ни­ков ста­ри­ны» и со­слан на 3 го­да в Вельск; за­тем жил в За­рай­ске (до 1941), Ка­лу­ге, где ис­сле­до­вал па­мят­ни­ки ико­но­пи­си. По воз­вра­ще­нии в Мо­ск­ву (1946) был главным ин­спек­то­ром Ко­мис­сии по ох­ра­не па­мят­ни­ков (1947-1953), на­учным со­труд­ни­ком Все­российского ху­дожественного на­учно-рес­тав­рационного цен­тра (с 1953). Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году. Ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил 16 на­учных экс­пе­ди­ций по северному и центральному ре­гио­нам стра­ны (1958-1972). Про­из­вёл пер­вую в СССР пас­пор­ти­за­цию па­мят­ни­ков мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ры. Ру­ко­во­дил рес­тав­рационными ра­бо­та­ми в Мо­с­ковском Крем­ле (1968-1980), До­ма-му­зея П.И. Чай­ков­ско­го в Кли­ну; был ини­циа­то­ром соз­да­ния му­зе­ев де­ревянного зод­че­ст­ва. Экс­перт-кон­суль­тант грам­за­пи­си рос­тов­ских ко­ло­коль­ных зво­нов (1963). Основные тру­ды по­свя­ще­ны древнерусской ико­но­пи­си и скульп­ту­ре, ме­то­дам их рес­тав­ра­ции и кон­сер­ва­ции. Государственная премия РСФСР (1974).

Сочинения:

Вы­став­ка рус­ской де­ре­вян­ной скульп­ту­ры и де­ко­ра­тив­ной резь­бы. Ка­та­лог. М., 1964;

Прак­ти­ка ох­ра­ны и рес­тав­ра­ции па­мятни­ков ис­кус­ст­ва. Сб. ст. М., 1970 (ред.);

Рус­ская де­ре­вян­ная скульп­ту­ра: Аль­бом. М., 1994 (совм. с С.И. Мас­ле­ни­цы­ным).