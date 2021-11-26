ПАССЕК Татьяна Сергеевна

Археолог.

Окончила факультет общественных наук ЛГУ (1924). Кандидатская диссертация: «Керамика Трипольской культуры» (ГАИМК, 1935). Докторская: «Периодизация трипольских поселений» (ИИМК, 1947). Сотрудник Русского музея (1922-23). Сотрудник 2-го разряда Яфетического института АН СССР (1924-31). Научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (1930-32), с 1932 Московского отделения ГАИМК. Старший научный сотрудник Музея народов СССР (1931-33). Начальник Трипольской экспедиции (1934-68). Главный редактор «Кратких сообщений института археологии» (1958-68).

Ее периодизация трипольской культуры, несмотря на уточнения и дискуссионные вопросы, до сих пор считается классической. Пассек доказывала матриархальный характер общества трипольцев.

Сочинения:

La ceramique tripolienne. Л., 1935;

Периодизация трипольских поселений (III – II тысячелетия д.н.э). М.-Л., 1949;

Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья. М., 1961.