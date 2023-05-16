Памятник главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину В декабре 2019 года в Одинцово был открыт памятник главному маршалу артиллерии. На чтение: 2 минуты

В декабре 2019 года в Одинцово был открыт памятник главному маршалу артиллерии.

Открытие монумента было приурочено к 60-летию Ракетных войск стратегического назначения. А Митрофан Иванович являлся не только одним из основателей РВСН, но и первым главнокомандующим. Он сыграл определяющую роль в создании, разработке и принятии на вооружение Советским Союзом ракетно-ядерного оружия, образовавшего над страной щит.

Памятник маршалу, отлитый из бронзы, появился по инициативе Российского военно-исторического общества и союза ветеранов РВСН. Вес монумента составляет 2 тонны, а высота вместе с постаментом — около 6 метров.

Митрофан Иванович сражался с белогвардейцами, принял участие в конфликте в Испании и прошёл Великую Отечественную войну. Он стал Героем Советского Союза, главным маршалом артиллерии и заместителем министра обороны СССР. Неделин погиб в 1960 году на космодроме Байконур. Во время предстартовой подготовки к пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошёл взрыв. Трагедия унесла жизнь не только маршала, но и ещё нескольких десятков человек.

Боевое крещение

Митрофан Иванович Неделин родился 9 ноября 1902 года в Борисоглебске Тамбовской губернии (сейчас Воронежская область). По одной версии он происходил из обычной рабочей семьи, по другой – принадлежал к дворянскому роду. Есть ещё предположение, что Митрофан был выходцем из купеческого сословия. Так или иначе, но в 1913 году Неделин окончил церковно-приходскую школу, а затем поступил в Липецкое реальное училище. Однако окончить его помешала революция, а затем и начавшаяся Гражданская война.

Митрофан вернулся из Липецка в Борисоглебск, устроился на работу в железнодорожные мастерские и поступил в вечернюю школу. А в 1920 году Неделин начал служить в Рабоче-крестьянской Красной армии. Вплоть до 1923 года сражался против белогвардейцев во время Гражданской войны. Кроме этого, Митрофану Ивановичу довелось принять участие в конфликте с Польшей, в подавлении восстаний на Тамбовщине, а также в сражениях с басмачами в Средней Азии. Затем по состоянию здоровья вынужден был уволиться в запас.

Однако уже в 1924 году Митрофан Иванович вернулся в Красную армию. С того момента началось его уверенное продвижение по карьерной лестнице. Он служил в артиллерийских частях, занимая различные командные должности. Параллельно Неделин дважды проходил артиллерийские курсы усовершенствования командного состава Красной армии. Митрофан Иванович проделал путь от командира артиллерийской батареи до начальника штаба артиллерийского полка.

В 1937 году Неделин решил вспомнить свою фронтовую молодость. И в качестве добровольца отправился в Испанию, где шла гражданская война. На протяжении двух лет он сражался на стороне республиканского правительства, после чего вернулся домой.

Многочисленные заслуги Неделина не остались незамеченными. Он стал полковником и удостоился ордена Красного Знамени. Вскоре Митрофан Иванович получил должность начальника артиллерии 160-й стрелковой дивизии Московского военного округа.

Довелось Неделину принять участие и в войне с Финляндией.

Судьба маршала

Митрофан Иванович особое внимание уделял своему образованию. И поэтому в 1941 году он окончил Высшие артиллерийские академические курсы усовершенствования командного состава при Артиллерийской академии РККА имени Дзержинского. И это позволило ему занять место командира 4-й артиллерийской истребительной противотанковой бригады в Киевском особом военном округе.

Когда началась Великая Отечественная война Митрофан Иванович сражался с фашистами на Южном фронте. Вплоть до лета 1943 года он успел побывать заместителем начальников артиллерии 18-й, 37-й и 56-й армий. А также заместителем командующего артиллерией Северо-Кавказского фронта.

В июле 1943 года Неделин встал во главе артиллерии Юго-Западного фронта (с 20 октября переименован в 3-й Украинский фронт). Митрофан Иванович принял участие в сражениях за Кавказ и Днепр, в Будапештской и Венской операциях. А также во многих других кровопролитных сражениях. В конце апреля 1945 года генерал-полковник артиллерии Неделин удостоился звания Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина.

После окончания Великой Отечественной войны Митрофан Иванович возглавил артиллерию Южной группы войск. А в 1946 году стал начальником штаба артиллерии Вооружённых сил СССР. На этой должности он пробыл 2 года, после чего стал командовать Главным артиллерийским управлением ВС СССР. Затем год провёл в должности заместителя военного министра по вооружению. А потом вернулся на пост командира артиллерии.

В августе 1953 года Неделин стал маршалом артиллерии. И спустя пару лет получил должность заместителя министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике. А в 1959 году стал главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения. После чего получил новое воинское звание — главный маршал артиллерии.

Осенью 1960 года на космодроме Байконур проходили испытания ракеты Р-16 и там присутствовал Неделин. Главный маршал вместе с Госкомиссией 24 октября прибыл на измерительный пункт полигона. Однако испытания задерживались из-за технических проблем. И тогда Митрофан Иванович лично отправился, чтобы выяснить причину. Он разместился возле ракеты, позади него находились представители Госкомиссии. В общей сложности, на старте присутствовало около сотни человек. Произошёл взрыв, унёсший жизни 78 людей, в том числе и Неделина.

Какое-то время о трагедии на космодроме молчали. По официальной версии главный маршал артиллерии погиб в авиакатастрофе. И только спустя годы информации была рассекречена. Останки Митрофана Ивановича похоронили в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади.

Обложка: oinfo.ru