Памятник будущему. К годовщине начала космической эры 4 октября 1957 года запущен первый искусственный спутник Земли. Сегодня, когда мы справляем 59-ю годовщину дня, когда мы научили мир слову «sputnik», стоит поговорить о том, как мы открыли будущее. Прежде всего для себя. На чтение: 2 минуты

4 октября 1957 года запущен первый искусственный спутник Земли.

О том, что начало октября – не только бабье лето, но и очередная годовщина первого проникновения человечества в космос, нам внезапно напомнили греки: в Ираклионе на днях был открыт бюст Юрия Гагарина. Почему не космическому аппарату ПС-1? Юра как минимум красивее.

Сегодня, когда мы справляем 59-ю годовщину дня, когда мы научили мир слову «sputnik», стоит поговорить о том, как мы открыли будущее. Прежде всего для себя.

Как это было

Любопытно всё же получилось. День космонавтики у нас закрепился за 12 апреля, а Юрий Гагарин своей известностью и славой затмил всех прочих космонавтов (хотя его первый полёт продолжался всего 108 минут, а сегодня космонавты проводят на орбите по полтора года. Однако точно так же старт Гагарина затмил и 4 октября. Хотя начало космической эры празднуется именно сегодня. Велико всё же значение первооткрывателя, которым кусок металла не может быть по определению.

Но это если думать о спутнике именно как о куске металла. Потому что можно ведь и иначе.

Аппарат ПС-1, как нетрудно догадаться, оказался на орбите не сам по себе. Вначале для него разработали ракету-носитель Р-7. Которая уже сама по себе была довольно передовым техническим решением для того времени:

– масса головной части – 4-5 тонн;

– дальность – 8-9 тыс км;

По массе это в 4-5 раз, а по дальности – в 30 раз превосходит «Фау-2», на которую так любят списывать все успехи советской космонавтики. А прошло с момента начала работы с «Фау-2» всего 12 лет.

До того, как стать носителем первого спутника, Р-7 стала первой межконтинентальной ракетой. Как нетрудно догадаться, по первоначальному замыслу она должна была нести совсем не спутник. Но разработка подходящей боеголовки затянулась, поэтому успешно летающая уже в 1957 году Р-7 была принята на вооружение только в 1960-м, а до того работала «космической лошадкой».

Запаздывала не только БЧ. Первоначально предполагалось, что Р-7 выведет на орбиту так называемый «Объект Д» массой более 1300 кг с научной аппаратурой. Но затем, чтобы не откладывать запуск первого спутника, «Объект Д» решили вывести позднее (попал на орбиту в мае 1958 года, со второй попытки).

А так, конечно, ничего примечательного в первом спутнике нет, даже на то время. Масса чуть более 83 кг, 50 из которых – источник питания для несложного передающего устройства. Потому что дело не в нём самом, а в том, где он оказался и как именно смог туда попасть. 59 лет назад человек не просто сделал первую попытку вырваться за пределы своего пока единственного дома. Ракета впервые выполнила роль не оружия, а транспорта. В этом, а совсем не в спутнике смысл начала космической эры.

Два памятника

Собственно поэтому основной мотив памятника «Покорителям космоса», открытого 4 октября 1964 года в Москве – совсем не спутник, а взмывающая ввысь ракета. А у его подножья, на горельефе, аллегорически изображены те, благодаря кому ракета взлетела: учёные, конструкторы, инженеры.

Любопытно, что совсем недавно мы обсуждали один памятник с горельефами , в котором сумма заслуг персонажей рождает нечто большее, – монумент «Тысячелетие России». Однако, с другой стороны, это два очень разных памятника. «Тысячелетие России» – это о прошлом, подведение черты, результат трудов десятков поколений. «Покорителям космоса» – это скорее памятник будущему. С указанием, с кого и с чего это будущее началось, и куда следует стремиться.

Впрочем, куда нужно стремиться, было понятно и без памятника. Запуск первого искусственного спутника Земли, как принято считать, взбодрил наших соперников за океаном. В частности, ускорил появление интернета и стал одной из причин появления Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам, более известного как DARPA. Но есть более близкое нам следствие.

Как космос меняет жизнь на Земле

Траектория полёта ПС-1 была нанесена на карту звёздного неба уже 6 октября, то есть на второй день после запуска. Но сделали это не в ЦУПе и не в НАСА – их тогда попросту ещё не существовало. А сделали это в Ужгороде, маленьком городе на краю украинской географии с населением чуть более 100 тыс человек. Сотрудники физфака местного университета начали наблюдения за спутником сами.

И со временем эта самодеятельность переросла в лабораторию космических исследований при факультете. А к 1990 году оказалось, что лаборатория входит в десятку наиболее активных обсерваторий мира. Первый спутник определил тематику лаборатории: наблюдение за ИСЗ, хотя к концу века у лаборатории было уже более 10 направлений работы и около 400 выпускников-астрофизиков. Сегодня Ужгород, как и остальное Закарпатье, живёт в основном контрабандой водки и сигарет в Европу и поставками оттуда нерастаможенных автомобилей.

Как уже было сказано наш маленький 83-килограммовый спутник, выведенный на орбиту ракетой Р-7, открыл для человечества космическую эру. Однако он менял не только человечество, но и жизнь вот в таких маленьких городках нашей большой родины. Лаборатория в Ужгороде существует даже сегодня, большей частью по инерции, конечно. Но за её счёт, а также из-за дешевизны, ей перепадают кое-какие заказы уже из ЕС. По крайней мере 8-10 лет назад ещё перепадали.

Наша инерция сильней, а памятник со стремящейся ввысь ракетой напоминает нам не только о том, в чём наше будущее, но и о том, что это единственное будущее, которое у нас есть.