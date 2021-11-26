НОВОСЕЛЬСКИЙ Алексей Андреевич

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1915). Учитель А.И. Яковлев . Кандидат исторических наук (без защиты диссертации, 1938). Докторская диссертация: «Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в.» (1946). Сотрудник МАМЮ (ЦАУ-Древлехранилища) (1918-30). Преподаватель Московского университета (1919-20). Научный сотрудник РАНИОН (1922-29). Главный библиотекарь, заведующий Отдела рукописей ГБЛ (1930-1935). Заведующий отделом Музея антропологии МГУ (1935-42). Преподаватель МИФЛИ (1939-41). Старший научный сотрудник (1946-1967), заведующий сектором истории СССР до XIX в. (1950-51), заместитель директора (1951-53), заведующий сектором публикации источников (1953-63) Института истории АН СССР. Доцент (1943), профессор (1946), заведующий кафедрой МГИАИ (1946-50).

Специалист по истории России XVII в. В центре внимания ученого находилась история колонизации юга России. Первым на примере хозяйства А.И. Безобразова обстоятельно проанализировал механизм функционирования среднего вотчинного хозяйства. Впервые в историографии обстоятельно изучил борьбу с Крымским ханством в XVII в., показал эффективность тактики засечных черт .

Сочинения:

Вотчинник и его хозяйство в XVII в. М., 1929;

Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М.-Л., 1948;

Русское государство в XVII в.: Сб. ст. М., 1961;

Исследования по истории эпохи феодализма: Научное наследие. М., 1994.