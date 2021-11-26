МЕНОВЩИКОВ Георгий Алексеевич

Российский язы­ко­вед и эт­но­граф- се­ве­ро­вед, доктор фи­ло­ло­гических на­ук (1965).

По­сле окон­ча­ния Ха­ба­ров­ско­го пе­да­го­гич. тех­ни­ку­ма (1932) за­ве­до­вал шко­лой в эс­ки­мос­ском с. Си­ре­ни­ки. В 1939 окон­чил Ле­нингр. гос. пе­да­го­ги­че­ский ин-т им. А. И. Гер­це­на. Вер­нул­ся на Чу­кот­ку, ра­бо­тал ди­рек­то­ром нац. шко­лы-ин­тер­на­та. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . С 1946 в Ле­нингр. от­де­ле­нии Ин-та язы­ко­зна­ния АН СССР. В кон. 1940-х – 1-й пол. 1970-х гг. не­од­но­крат­но при­ни­мал уча­стие в на­уч. экс­пе­ди­ци­ях к эс­ки­мо­сам.

Ав­тор тру­дов по эс­ки­мос­ско-але­ут­ским язы­кам (гл. обр. по­свя­щён­ных язы­кам эс­ки­мо­сов, це­ло­ст­ное опи­са­ние ко­то­рых он дал), по ма­те­ри­аль­ной и ду­хов­ной куль­ту­ре эс­ки­мо­сов. Со­би­рал и изу­чал фольк­лор эс­ки­мо­сов, а так­же и др. на­ро­дов Се­ве­ра, пуб­ли­ко­вал (в т. ч. в пе­ре­во­де на рус. яз.) об­раз­цы фольк­лор­ных тек­стов (ска­зов, ми­фов), ис­сле­до­вал язык фольк­ло­ра, за­ни­мал­ся срав­нит. изу­че­ни­ем не­ко­то­рых ска­зоч­ных сю­же­тов. Ис­сле­до­вал то­по­ни­ми­ку Край­не­го Се­ве­ра. На­пи­сал ряд учеб­ни­ков эс­ки­мос­ско­го яз. и ме­то­дич. по­со­бий (для школ Се­ве­ра, пе­да­го­гич. учи­лищ).

Сочинения:

Эс­ки­мо­сы. Ма­га­дан, 1959;

Грам­ма­ти­ка язы­ка ази­ат­ских эс­ки­мо­сов. М.; Л., 1962–1967. Ч. 1–2;

Язык си­ре­ник­ских эс­ки­мо­сов. М.; Л., 1964;

Язык нау­кан­ских эс­ки­мо­сов. Л., 1975. СПб., 1995;

Язык эс­ки­мо­сов Бе­рин­го­ва про­ли­ва. Л., 1980;

Эс­ки­мос­ско-рус­ский и рус­ско-эс­ки­мос­ский сло­варь. Л., 1983;

Пу­те­ше­ст­вие во­ро­на Кут­ха по се­вер­ным стра­нам. Ма­га­дан, 1985;

Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по язы­ку и фольк­ло­ру нау­кан­ских эс­ки­мо­сов. Л., 1987;

Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по язы­ку и фольк­ло­ру ча­п­лин­ских эс­ки­мо­сов. Л., 1988;

Эс­ки­мос­ский язык. 3-е изд. Л., 1990 (совм. с Н. Б. Вах­ти­ным).