МЕНОВЩИКОВ Георгий Алексеевич
Российский языковед и этнограф- северовед, доктор филологических наук (1965).
После окончания Хабаровского педагогич. техникума (1932) заведовал школой в эскимосском с. Сиреники. В 1939 окончил Ленингр. гос. педагогический ин-т им. А. И. Герцена. Вернулся на Чукотку, работал директором нац. школы-интерната. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 в Ленингр. отделении Ин-та языкознания АН СССР. В кон. 1940-х – 1-й пол. 1970-х гг. неоднократно принимал участие в науч. экспедициях к эскимосам.
Автор трудов по эскимосско-алеутским языкам (гл. обр. посвящённых языкам эскимосов, целостное описание которых он дал), по материальной и духовной культуре эскимосов. Собирал и изучал фольклор эскимосов, а также и др. народов Севера, публиковал (в т. ч. в переводе на рус. яз.) образцы фольклорных текстов (сказов, мифов), исследовал язык фольклора, занимался сравнит. изучением некоторых сказочных сюжетов. Исследовал топонимику Крайнего Севера. Написал ряд учебников эскимосского яз. и методич. пособий (для школ Севера, педагогич. училищ).
Сочинения:
Эскимосы. Магадан, 1959;
Грамматика языка азиатских эскимосов. М.; Л., 1962–1967. Ч. 1–2;
Язык сиреникских эскимосов. М.; Л., 1964;
Язык науканских эскимосов. Л., 1975. СПб., 1995;
Язык эскимосов Берингова пролива. Л., 1980;
Эскимосско-русский и русско-эскимосский словарь. Л., 1983;
Путешествие ворона Кутха по северным странам. Магадан, 1985;
Материалы и исследования по языку и фольклору науканских эскимосов. Л., 1987;
Материалы и исследования по языку и фольклору чаплинских эскимосов. Л., 1988;
Эскимосский язык. 3-е изд. Л., 1990 (совм. с Н. Б. Вахтиным).