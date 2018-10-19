Краткий курс истории. День памяти ракетчиков 24 октября – памятная дата военной истории России. В этот день чтят память ракетчиков, погибших при испытаниях новейшего оружия. Боевой приказ В 1960 году обстановка в мире резко накалилась, враждующие блоки социалистических и капиталистических государств находились в одном шаге от войны. Холодная война рисковала потерять первую часть своего названия. В этих условиях нашей стране требовались такие оружейные системы, которые дали бы неоспоримое преимущество перед предполагаемым противником. Такой системой стала ракета Р-16, передовая по тем временам. Однако в условиях мирового противостояния от испытателей и конструкторов требовали немедленного ввода нового оружия в эксплуатацию, были предельно сокращены сроки испытаний. В итоге ракету фактически... На чтение: 1 минута

24 октября – памятная дата военной истории России. В этот день чтят память ракетчиков, погибших при испытаниях новейшего оружия.

Боевой приказ

В 1960 году обстановка в мире резко накалилась, враждующие блоки социалистических и капиталистических государств находились в одном шаге от войны. Холодная война рисковала потерять первую часть своего названия. В этих условиях нашей стране требовались такие оружейные системы, которые дали бы неоспоримое преимущество перед предполагаемым противником. Такой системой стала ракета Р-16, передовая по тем временам. Однако в условиях мирового противостояния от испытателей и конструкторов требовали немедленного ввода нового оружия в эксплуатацию, были предельно сокращены сроки испытаний. В итоге ракету фактически доделывали на стартовых позициях, имея минимальное количество времени на ее доводку.

Катастрофа на Байконуре

Работами по испытанию и внедрению в эксплуатацию новой ракеты руководил Главный маршал артиллерии Советского Союза Митрофан Иванович Неделин. В годы Великой Отечественной войны он командовал артиллерийской бригадой, корпусом, был заместителем начальника артиллерии Северо-Кавказского фронта, командующим артиллерией Юго-Западного, затем 3-го Украинского фронтов. Удостоен звания Героя Советского Союза. После войны занимал высокие командные должности, стал начальником артиллерии Вооруженных Сил СССР. А с 1955 года назначен заместителем министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике.

24 октября маршал Неделин сидел на стуле недалеко от готовящейся к старту ракеты Р-16 и нетерпеливо поглядывал на часы. Руководство страны требовало от него срочно провести весь комплекс испытаний новейшей ракеты и скорейшим образом принять ее на вооружение. Неделин был, пожалуй, самым опытным военным в СССР, связанным с ракетным делом. Став первым командующим РВСН в 1959 году, он так или иначе курировал работы над ракетами еще с 1948 года. Маршал смотрел на суетящихся вокруг людей и, наверное, понимал, что в столь сжатые сроки сдачи новой ракеты могут возникнуть любые осложнения и накладки. Неполадки в новой ракете устраняли прямо на стартовой площадке. И случилось непредвиденное: прорыв мембран топливных баков, подключение аккумулятора и выставление ракеты на запуск с подачей на нее тока. Цепь событий, в другое время не повлекших бы за собой катастрофы, стала фатальной. Произошел мощный взрыв. Гигантская волна пламени, кольцеобразно распространяясь от корпуса ракеты, пожирала все на своем пути. Двадцать минут спасатели и пожарные не могли приблизиться к корпусу ракеты из-за огромной температуры горения. Погибли 74 человека, а еще четверо позже умерли в госпитале от ожогов. Погиб и сам Неделин, первый командующий РВСН. В 2019 году Российское военно-историческое общество откроет бюст Митрофана Ивановича Неделина в подмосковном Одинцове.

Маршал М. И. Неделин

Память первопроходцев

Согласно приказу главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения от 1999 года № 210 24 октября в РВСН объявлено Днем памяти ракетчиков. Испытания новой и сложной техники, особенно ракетной, всегда представляют опасность. Академик Королев, узнав о взрыве, сказал: «Могло случиться и со мной, новая техника…»

К сожалению, этот случай не был единичным: 24 октября 1963 года, в тот же день, что и тремя годами ранее, а также в 1973 и 1980 годах подобные катастрофы с человеческими жертвами происходили при испытаниях новейшей ракетной техники. В 1999 году президент России подписал ходатайство о награждении героев-испытателей орденами Мужества. 24 октября в Ракетных войсках стратегического назначения перед строем вспоминают погибших испытателей и чтят память тех, кто, жертвуя своей жизнью, ковал ядерный щит нашей Родины, благодаря которому мы до сих пор можем спать спокойно.