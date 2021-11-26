КОРОЛЁВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Советский учёный и конструктор, основоположник советской космонавтики. Академик АН СССР (1958).

Ранние годы. Учёба

Сергей Павлович Королёв родился в Житомире в семье учителя гимназии. В 1909 году семья перебралась в Киев, вскоре после чего родители будущего конструктора разошлись. Первые годы жизни мальчик провёл у бабушки и дедушки по материнской линии в Нежине, а в 1916 году, когда мать вторично вышла замуж, переехал в Одессу. В 1917 году Серёжа поступил в гимназию, но с началом революционных событий в России та закрылась, и он стал осваивать гимназическую программу дома при помощи матери и отчима. В 1922 году Королёв поступил в двухгодичную строительную профессиональную школу, а в 1923 году – устроился каменщиком и кровельщиком в одесский порт.

После того, как в 1921 году в Одессе появился отряд гидросамолётов, Королёв стал проявлять интерес к планеризму. В 1923 году он вступил в Общество друзей воздушного флота, стал посещать планерный кружок, строить планеры и летать на них. В 1924 году будущий учёный спроектировал свой первый планер К-5. Проект был одобрен авиационно-техническим отделом Общества Авиации и Воздухоплавания Украины и Крыма. После этого молодого человека приняли без экзаменов на механический факультет Киевского политехнического института. Там он продолжил занятия в кружке воздухоплавания и строительство планеров.

Из-за того, что в Киевском политехническом институте не было аэромеханического отделения, в 1926 году Королёв перевёлся на аэромеханический факультет Московского высшего технического училища (МВТУ) имени Баумана и перебрался в Москву. Обучаясь на вечернем отделении, в дневное время он работал в КБ одного из авиазаводов, а по ночам занимался проектированием планеров. В 1927 году Королёв впервые принял участие во Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле, а в 1929 году на VI Всесоюзных планерных состязаниях в Крыму представил свой планер СК-2 «Коктебель» с размахом крыльев 17 м. Пилотируемый самим конструктором, планер продержался в воздухе 4 часа 19 минут. В 1930 году Королёв привёз в Коктебель новый планер, СК-3 «Красная звезда». На нём лётчик В. А. Степанчёнок впервые в истории воздухоплавания трижды совершил мёртвую петлю («петля Нестерова») на безмоторном летательном аппарате. В том же 1930 году Королёв решил посвятить дипломный проект моторной авиации и занялся конструированием легкомоторного двухместного самолёта. Руководителем его дипломной работы стал известный авиаконструктор А. Туполев, позднее охарактеризовавший Королёва как одного из самых способных своих учеников в МВТУ. Самолёт СК-4 продемонстрировал хорошие лётные качества. В 1930 году Королёв окончил не только МВТУ, но и Московскую школу лётчиков, получив пилотское свидетельство.

Работа в ГИРД и РНИИ

В 1930–1933 годах Королёв занимал пост старшего инженера ЦАГИ. Он стал увлекаться ракетостроением: в 1931 году совместно с Ф. Цандером молодой конструктор основал при ОСОАВИАХИМе Группу изучения реактивного движения (ГИРД) и в мае следующего года стал её руководителем. Инициатива Королёва вызвала интерес заместителя наркома обороны маршала М. Н. Тухачевского, и вскоре работы ГИРД стали финансироваться Управлением военных изобретений. Группа обзавелась станками, приборами и стендами, получила разрешение оборудовать ракетодром на инженерном полигоне в Нахабино. В 1933 году члены ГИРД разработали первый опытный жидкостной реактивный двигатель ОР-2 с тягой в 50 кг, работающий на сжатом воздухе и бензине. В том же году на полигоне запустили ракету ГИРД-IX Тихонравова на жидком кислороде и сгущённом бензине. Ракета весом 18 кг поднялась в воздух на 400 м и продолжала полёт в течение 18 секунд. Позднее, уже с меньшим успехом, была запущена вторая ракета – ГИРД-X. Впоследствии в Нахабино состоялся запуск шести ракет класса IX, часть которых достигала высоты 1500 м. Предполагалось, что эти ракеты будут использованы в военных целях, но испытания показали, что без совершенной системы управления ракеты не могут быть эффективным оружием стрельбы по дальним целям. В сентябре 1933 года по инициативе Тухачевского ГИРД была объединена с ленинградской Газодинамической лабораторией (ГДЛ) в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ). Возглавил новое учреждение бывший начальник ГДЛ И. Т. Клеймёнов, а его заместителем по научной части стал Королёв. Важным направлением работы института было создание и испытание крылатых ракет.

Переключившись на ракетостроение, Королёв некоторое время продолжал заниматься конструированием планеров. В 1934 году по его чертежам был создан двухтонный пассажирский планер СК-7, снабжённый небольшим двигателем, помогавшим самолёту-буксировщику на взлёте. В 1935 году на XI Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле большое внимание присутствующих привлёк планер СК-9 в Коктебеле. Это был последний планер, сконструированный Королёвым. В середине 1930-х годов он задался целью создать реактивный аппарат для полётов в стратосфере. В 1934 году увидела свет его брошюра «Ракетный полёт в стратосфере», высоко оцененная К. Э. Циолковским. Тогда же Королёв возглавил работу по созданию серии крылатых ракет класса «земля – земля» и «воздух – земля» с обозначениями «212», «201», «216» и «217». Внешне эти ракеты выглядели как миниатюрные цельнометаллические монопланы с крылом трапециевидной формы. При стартовом весе в 200 кг они могли нести полезный груз до 30 кг. Первое испытание ракеты «212» прошло в апреле 1937 года. Всего до лета 1938 года было осуществлено 13 запусков этих ракет. Наибольшая высота подъёма составляла 1000 м при дальности до 3000 м. Недостатком ракет было то, что, пролетев около километра, они начинали делать самопроизвольные виражи. Королёв смотрел на это с оптимизмом и в одном из отчётов отмечал, что при наличии хорошо отлаженной автоматики разработчики смогут добиться результатов, близких к проектным. В 1937 году Королёв установил на свой планер СК-9 жидкостный реактивный двигатель, превратив его в ракетоплан (в этой конфигурации СК-9 получил наименование РП-318).

Провести полноценные испытания РП-318 конструктору не удалось: в июне 1938 года Королёва арестовали, обвинили в шпионаже, а 27 сентября 1938 года приговорили к 10 годам заключения в ИТЛ строгого режима на Колыме. В 1939 году РНИИ был закрыт, а большинство его сотрудников, как и Королёв, попали в места лишения свободы, осуждённые по ложным обвинениям во вредительстве. И. Т. Клеймёнов и Г. Э. Лангемак, в своё время сменивший Королёва на посту заместителя начальника РНИИ, были расстреляны.

Разработка баллистических ракет

С 1939 года Королёв отбывал срок в закрытом ЦКБ-29 при НКВД, где трудились заключённые специалисты. Руководил ЦКБ учитель Королёва А. Н. Туполев, также осуждённый как «враг народа». Вскоре после начала Великой Отечественной войны Особое конструкторское бюро (ОКБ) под руководством Туполева перевели в Омск. Там Королёв узнал, что в Казани аналогичное бюро занимается разработкой ракетными ускорителями для бомбардировщика Пе-2, и добился перевода в это учреждение. В 1942 году Королёва назначили заместителем Главного конструктора ОКБ в Казани, которым был его коллега по РНИИ Глушко. ОКБ разрабатывало реактивные ускорители для советских истребителей-перехватчиков. С 1941 года сотрудниками закрытого учреждения была разработана целая серия вспомогательных жидкостно-реактивных двигателей: «РД-1», «РД-2», «РД-3», а также их модификации. 27 июля 1944 года Королёва досрочно освободили со снятием судимости, но в ОКБ он продолжал работать до самого конца Великой Отечественной войны.

Весной 1945 года в составе группы советских ракетчиков Королёв был командирован в Пенемюнде, в германский ракетный центр, где разрабатывалась баллистическая ракета «Фау» («V»). Ни одного целого экземпляра «Фау-2» («V-2») специалистам найти не удалось, но, несмотря на это, они смогли составить примерное представление о немецких ракетах. После победы в войне бывшие союзники по Антигитлеровской коалиции начали активно работать над созданием собственного ракетного оружия, причём преимущество было в руках США, сумевших заполучить несколько готовых «Фау» и привлечь к сотрудничеству многих немецких учёных. Понимая важность нового оружия, советское руководство не жалело средств на работу в этом направлении. В августе 1946 года Королёв был назначен главным конструктором отдела НИИ-88, позже переименованном в ЦНИИМаш, в подмосковных Подлипках (теперь город Королёв). Институт занимался созданием автоматически управляемых боевых баллистических ракет дальнего действия. Вернувшись из Германии в начале 1947 года, Королёв приступил к исполнению своих новых обязанностей. В этом же году на базе «Фау-2» была создана первая советская баллистическая ракета «Р-1». Это произошло, несмотря на многочисленные трудности: отсутствие нужных материалов, сложности при работе с жидким кислородом, плохое качество сварки и изготовления деталей. Впрочем, испытания на полигоне Капустин Яр в 1948 году показали, что «Р-1» во многом уступают своему прототипу. Из 12 ракет с большим трудом запустили 9, причём почти ни один запуск не прошёл гладко, а старты некоторых ракет откладывались из-за неполадок. В следующем году испытания оказались более успешными: 16 ракет из 20 попали в заданный прямоугольник 16 на 8 км. В том же 1949 году на базе «Р-1» была разработана геофизическая высотная ракета «В-1А» массой около 14 т, а в 1950 году «Р-1» была принята на вооружение.

В 1950 году советскими ракетчиками была создана новая баллистическая ракета «Р-2» с одним несущим баком и отделяющейся головной частью. Вдвое превосходившая «Р-1» по размерам, по весу она обходила предшественницу всего на 350 кг благодаря применению специально разработанных алюминиевых сплавов. В качестве топлива для «Р-2» использовались этиловый спирт и жидкий кислород. В 1953 году на вооружение была принята «Р-5» с дальностью полёта 1200 км. На её базе была сконструирована геофизическая ракета «В-5А», способная поднимать грузы на высоту до 500 км. В 1956 году прошли испытания ракеты «Р5М», которая впервые в мире пронесла через космос головную часть с ядерным зарядом. Её полет завершился ядерным взрывом в заданном районе Аральских Каракумов. За успешные испытания ракеты Королёв и главный конструктор двигательных установок Глушко были удостоены звёзд Героев Социалистического Труда.

Запуск первых космических аппаратов

Если до середины 1950-х годов советские ракеты были одноступенчатыми, то в 1957 году с нового космодрома в Байконуре успешно стартовала боевая межконтинентальная многоступенчатая баллистическая ракета «Р-7». Длиной около 30 м и весом около 270 т, ракета состояла из четырёх боковых блоков первой ступени и центрального блока с собственным двигателем, служившего второй ступенью. При старте все двигатели включались одновременно и развивали тягу около 400 т. После выработки топлива блоки первой ступени отбрасывались, а двигатели второй ступени – продолжали работать дальше. В октябре 1957 года именно «Р-7» вывела на орбиту первый в истории искусственный спутник Земли, дав старт эре космонавтики. Позднее эта ракета была модифицирована и превращена в трёхступенчатую.

Первый спутник представлял собой небольшой шар диаметром 58 см и весом 83,6 кг. Внутри его конструкции находились два радиопередатчика и источник питания. Второй спутник был запущен в космос уже через месяц, в ноябре 1957 года. Он весил 508,3 кг и был оснащён герметической кабиной, в которой находилась собака Лайка – первое живое существо, покинувшее пределы Земли. В мае 1958 года на околоземную орбиту вышел третий спутник. Длина его составляла 3,5 м, диаметр — 1,5 м, а вес — 1327 кг, из которых 968 кг приходилось на научную аппаратуру. Конструкция этого спутника прорабатывалась значительно тщательнее, чем в двух предыдущих случаях. Он был оснащён не только бортовым источником питания, но и солнечной батареей, благодаря чему эксплуатировался гораздо дольше своих предшественников. Спутник находился в полёте 691 день, и последний сигнал с него был принят в 1960 году, в разгар реализации другой космической программы – по исследованию Луны. В январе 1959 года в сторону спутника Земли ушла автоматическая станция «Луна-1». В сентябре и октябре были запущены станции «Луна-2» и «Луна-3» соответственно. Первая доставила на поверхность спутника Земли вымпел с изображением советского герба, а вторая – впервые в истории сфотографировала невидимую сторону Луны.

Пилотируемые полёты

От автоматических полётов Королёв и его коллеги перешли к подготовке пилотируемого полёта. Для этой цели была разработана ракета-носитель «Восток», началось конструирование одноимённого космического корабля. Главной проблемой была выработка надёжной методики возвращения аппарата на Землю. Прежде чем добиться желаемого результата, понадобилось семь раз запустить «Восток» в автоматическом режиме. 12 апреля 1961 года состоялся первый в истории полёт человека в космос: на корабле «Восток-1» космонавт Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли и благополучно вернулся. Весь полёт продолжался 108 минут. За это достижение Королев получил вторую звезду Героя Социалистического труда. В последующие годы под его руководством было осуществлены новые старты: в августе 1961 года в космос отправился «Восток-2», пилотируемый Г. Титовым, ещё через год – сразу два корабля «Восток-3» и «Восток-4», пилотируемые Николаевым и Поповичем, в июне 1963 года – «Восток-5» и «Восток-6» с Быковским и Терешковой. В октябре 1964 года на орбиту вышел многоместный «Восход-1» сразу с тремя космонавтами на борту, а в марте 1965 года, в ходе полёта «Восхода-2», впервые в истории был осуществлён выход человека в открытое космическое пространство (это сделал космонавт А. А. Леонов). Всего при жизни Королёва на его космических кораблях побывало одиннадцать человек. Конструктором и группой координируемых им учреждений были сконструированы космические аппараты серий «Венера», «Марс», «Зонд», искусственные спутники Земли серий «Электрон», «Молния-1», «Космос», разработан космический корабль «Союз».

Умер Королёв после неудачной операции в январе 1966 года. Прощание с покойным проходило в Колонном зале Дома Союзов. Урну с прахом С. П. Королёва захоронили в Кремлёвской стене. В том же году АН СССР учредила золотую медаль его имени «За выдающиеся работы в области ракетно-космической техники». Именем Королёва были названы кратеры на обратной стороне Луны и на Марсе, город в Московской области, где он много лет трудился, а также десятки улиц в городах СССР.