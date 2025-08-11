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Численность и доходы населения. Социальное расслоение. Стремительное падение уровня жизни привело к крайне неблагоприятным демографическим последствиям. С 1992 г. смертность стала устойчиво превышать рождаемость.

Стремительными темпами шло социальное расслоение. За чертой бедности оказалось 40 % населения страны. Начал формироваться незначительный по численности слой собственников, в том числе из среды криминалитета и коррумпированного чиновничества, которых называли «новыми русскими».

Росло число бездомных и беспризорных детей.

Из финансовых пирамид наибольшую известность получили «МММ» (сумевшая привлечь средства 10 млн человек) и «Властилина», а также ГКО. Их крах привёл уже ко второму за годы реформ лишению населения сбережений. После дефолта 1998 г. ситуация ещё более обострилась.