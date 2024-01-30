11 класс | История России

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ И СОВЕТСКОЕ ОБИТАЕМОЕ ПРОСТРАНСТВО

КАГАНСКИЙ В.

Книга — неожиданный и оригинальный взгляд на современную Россию с позиций теоретической географии. "Сфера пространства сегодня, — считает автор, — остается своеобразной terra incognita. Она не отрефлектирована и присутствует в культуре как бессознательное". Как устроено пространство повседневности, культурный ландшафт? Чем было пространство СССР и что с ним происходит? Что в пространстве страны новое, а что старое? Каким видит свое пространство современная Россия? В цикле статей, очерков и эссе автор пытается ответить на эти вопросы. Преодолевая обыденные и идеологические стереотипы, взгляд географа вносит дополнительное и, как оказывается, очень важное измерение в картину меняющейся России.