Почему 1992 год наступил на одну минуту позже? Представьте: 31 декабря, вы в окружении родных и близких готовитесь встретить Новый год. На чтение: 1 минута

Представьте: 31 декабря, вы в окружении родных и близких готовитесь встретить Новый год. И с приближением полуночи ваше внимание всё сильнее и сильнее сосредотачивается на «главном украшении стола – телевизоре», где с минуты на минуту начнётся традиционное новогоднее обращение президента.

Традиция подобных поздравлений насчитывает уже несколько десятилетий. Первым таким обращением можно считать новогоднее радиопоздравление жителей страны «всесоюзным старостой» М. И. Калининым в декабре 1941 года. После его смерти (1946 год) поздравления прекратились и были восстановлены только в 1953 году. Первое же новогоднее телеобращение к гражданам Советского Союза состоялось в 1970 году, когда с экрана телевизора прозвучало поздравление в исполнении «дорогого Леонида Ильича».

Традицию продолжили и последующие Генеральные секретари. Но после распада СССР, в декабре 1991 года, неожиданно выяснилось, что поздравить население страны с наступающим 1992-м некому. М. С. Горбачёв на тот момент уже сложил с себя полномочия президента СССР, а Б. Н. Ельцин был то ли сильно занят государственными делами, то ли сильно «нездоров». Почётную миссию возложили на… сатирика Михаила Задорнова. Но Михаил Николаевич так сильно увлёкся, что проговорил на целую минуту дольше! Бой курантов пришлось задержать, и ни о чём не подозревавшие граждане встретили Новый год с минутным опозданием, а Задорнова поздравлять народ на телевидение больше не приглашали.