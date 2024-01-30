11 класс | История России

МЫ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

КАРЛЕБАХ Э.

Книга из серии «Зарубежные авторы об СССР», написана профессиональным журналистом, общественным и профсоюзным деятелем ФРГ, членом Коммунистической партии Германии Эмилем Карлебахом. «...Публицистическое повествование автора о поездках по Советскому Союзу. В ней дается интересный, познавательный материал о различных сторонах советской действительности. Наблюдательный глаз автора заметил в нашей стране такие явления, которые подчас советские люди не замечают, так как к ним привыкли. Книга Э. Карлебаха дает возможность советским читателям взглянуть на свою действительность как бы со стороны. Но не только о советской действительности идет речь в этой книге. Автор не мог, естественно, не связать главную тему книги с советско-западногерманскими отношениями. Весьма интересными являются приводимые автором высказывания западногерманских буржуазных журналистов о Советском Союзе, а также сравнительный анализ общественной и хозяйственной жизни в СССР и ФРГ».