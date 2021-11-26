ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ СССР ОРДЕН
Государственная награда в СССР, единственный воен. орден 3 степеней, утверждённый в СССР после Великой Отечественной войны.
Учреждён Указом Президиума ВС СССР от 28.10.1974 по предложению мин. обороны СССР Маршала Сов. Союза А. А. Гречко. Тогда же были утверждены статут и описание. Орденом награждались военнослужащие Сов. Армии, ВМФ, Пограничных и Внутр. войск за успехи, достигнутые в боевой и политич. подготовке, поддержание высокой боевой готовности войск и освоение новой боевой техники; за высокие показатели в служебной деятельности; за успешное выполнение спец. заданий командования; за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга; за др. заслуги перед Родиной во время службы в Вооруж. Силах СССР. Награждение производилось последовательно – от 3-й к 1-й (высшей) степени. Удостоенные ордена всех степеней имели право на особые льготы и преимущества (фактически приравнивались к Героям Сов. Союза и Героям Соц. Труда, а также к полным кавалерам Славы ордена и Трудовой Славы ордена).
Орденский знак состоит из комбинированной выпуклой восьмиконечной («небесной») звезды (символ освоения космоса) с медальоном [в центре которого расположена пятиконечная звезда (символ Сухопутных войск Сов. Армии) на голубом поле (символ Войск ПВО) с венком из дубовых листьев (символ силы, непоколебимости, вечности)], адмиралтейским якорем (символ ВМФ), крыльями (символ ВВС) и ракетами (символ РВСН). Орден 1, 2 и 3-й степени изготавливался из серебра с применением эмали и позолоты. Лента шёлковая муаровая голубого цвета с жёлтыми продольными полосками посередине (для 1-й степени – одна полоска; для 2-й – две полоски; для 3-й – три полоски). Автор эскиза – полк. запаса Л. Д. Пилипенко. Вместо знака ордена награждённый имел право носить орденскую планку с орденской лентой. Орден носился на правой стороне груди после Красной Звезды ордена и располагался в порядке старшинства степеней. После смерти награждённого орден оставался в его семье для хранения как память.
Первыми орденом 3-й степени награждены 57 офицеров Сов. Армии и ВМФ (17.2.1975). Орден 2-й степени № 1 был вручён ген.-л. И. В. Виноградову (30.7.1976), 1-й степени № 1 – ген.-полк. И. Г. Завьялову (16.2.1982); первыми полными кавалерами ордена стали Завьялов, ген.-л. И. К. Колодяжный, ген.-м. В. П. Щербаков и капитан 1 ранга В. А. Порошин (все 16.2.1982). Всего на 1.1.1995 орденом 3-й степени было награждено 109 987 военнослужащих, 2-й степени – 2369 военнослужащих, 1-й – 13 военнослужащих. Аналогом сов. ордена в наградной системе РФ является «За военные заслуги» орден.
Иллюстрации:
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»: 1 – 1-й степени; 2 – 2-й степени; 3 – 3-й степени. Архив БРЭ.
Автор статьи: М. В. Кукель.