Торнадо над равниной. Катастрофа 1984 года Большая часть нашей страны находится вдали от океанских побережий, над которыми сталкиваются воздушные пласты различной плотности и температуры, образуя страшные бури. Поэтому такие явления, как смерчи, торнадо и нечто подобное, – редкость в наших краях На чтение: 2 минуты

Климатическая аномалия

Большая часть нашей страны находится вдали от океанских побережий, над которыми сталкиваются воздушные пласты различной плотности и температуры, образуя страшные бури. Поэтому такие явления, как смерчи, торнадо и нечто подобное, – редкость в наших краях, обычно мы отделываемся простыми ураганами, которые, впрочем, могут быть достаточно разрушительными.

Однако жарким летом 1984 года над европейской частью страны был зафиксирован длительный период высокого атмосферного давления, в результате чего установилась сухая погода. Но с юго-запада надвигался обычный для этого времени года пласт более влажного и разряженного воздуха. Столкновение этих масс способствовало возникновению смерчей и сильному ураганом ветру.

Воронка над столицей

Огромные смерчи (всего от 8 до 13 штук) двигались на северо-восток через Московскую, Калининскую, Ивановскую, Ярославскую и Костромскую области. Менее разрушительные порывы ветра обрушились на Рязанскую, Кировскую, Саратовскую и Горьковскую области, а также на Мордовию и Чувашию. Ураганный ветер был зафиксирован даже в городе Алатырь.

Но все же самый продолжительный путь ураган проделал по московско-ярославскому направлению. В течение 15 часов он буйствовал: валил лес недалеко от аэропорта Шереметьево, нарушил авиаперелеты. А после прошел еще 14 километров на северо-восток и затих.

Наиболее разрушительным стал ивановский смерч: ширина его воронки у земли достигала 1840 метров, а воздушный вихрь в ней кружился со скоростью 100 метров в секунду.

Неожиданная угроза

Самым страшным в этом катаклизме был эффект внезапности. Смерчи вообще славятся неожиданным появлением. В Иваново местные жители услышали необычный нарастающий гул, похожий на тот, что издают реактивные самолеты. Звук приближался и усиливался, а потом изумленные люди увидели огромную черную воронку, она засасывала и кружила обломки деревьев, крыши домов, мусор и автомобили. Смерч начал приближаться, неся с собой град, разбрасывая камни и мелкие осколки. Перепуганные люди пытались спрятаться в подъездах, подвалах и собственных квартирах.

Когда огромная воронка начала удалятся, горожане увидели удручающую оставшуюся картину, похожую на последствия от ядерного взрыва: сорванные крыши домов, поваленные деревья, столбы, кучи мусора п пригородах, перевернутые автомобили оборванные провода, искореженные светофоры – в самом городе. Смерч, проходя по западным пригородам Иваново с частными постройками, полностью разрушал или поднимал в воздух небольшие дома.

Сила ветра была настолько огромной, что в воздух поднялся пятидесятитонный бак водонапорной башни, он был отброшен в сторону на 200 метров. Большие кирпичные и бетонные строения устояли, однако с них сорвало крыши, повыбивало стекла. В городе людям было проще спрятаться от буйства стихии в капитальных сооружениях, но многие оставались беззащитными в сельской местности и на природе.

На территории грузового терминала «Текстильная» смерч поднял воздух кран весом 350 тонн и повалил его на землю, после чего раскидал 70-тонные контейнеры, и их потом найдут в радиусе более километра. В сельской местности на пути смерча паслось большое стадо коров, которое исчезло. Животных нашли только через несколько дней мертвыми на другом берегу реки, за несколько сот метров от того места, где они паслись.

Смертельный рейд

Через час смерч появился на берегу Волги возле турбазы Лунево в Костромской области. Очевидцы говорят, что за несколько минут до его появления наступила тишина, воздух будто замер, даже перестали петь птицы. Затем налетел сильный ветер, небо потемнело и пошел ливень, который сопровождался крупным градом. Затем все услышали нарастающей сильный гул. В небе показалось огромное черное облако, из которого образовалась воронка, и она, коснувшись земли, начала всасывать в себя все, что попадалось на пути.

Смерч перемещался с огромной скоростью, и многие отдыхающие на турбазе не успели укрыться, чтобы спастись. Многих из тех, кто был в воде или плавал на лодках, засасывало в огромную воронку. Свидетелем этого стал пятнадцатилетний будущий композитор Валерий Белунцов, который напишет сочинение под названием «Смерч в Лунёве» для джазового квартета. Полностью уничтожив турбазу, смерч перешел Волгу в северном направлении. Другой смерч, прошедший по Ярославской области, тоже вызвал огромные разрушения и погубил трех человек.

Последствия

Жаркая погода сыграла злую шутку. Многие пострадавшие были застигнуты врасплох в кемпингах, на турбазах, пляжах или просто на свежем воздухе. Официально была признана гибель 69 человек, но многие люди пропали без вести, ранеными считаются около 800 человек.

Стихия была такой силы, что одну из уничтоженных смерчем деревень позже не стали восстанавливать, переселили жителей в другой населенный пункт. Без крова всего остались 420 семей, было разрушено 20 школ, 680 жилых домов, 200 объектов промышленного и сельского хозяйства.

Многие до сих пор числятся пропавшими без вести, о масштабах трагедии в те годы традиционно писали очень скупо, поэтому считалось, что количество жертв, указанных в газетных статьях, не соответствовало реальным цифрам. Некоторые считают, что количество погибших может достигать 450 человек.

После природной катастрофы было возбуждено уголовное дело и началось расследование. В первую очередь обвинили метеорологов, которые не спрогнозировали появление смерча. Следственную комиссию абсолютно не волновал тот факт, что спрогнозировать появление смерча невозможно. Даже в наши дни предсказать появление торнадо в определенном месте в определенное время практически невозможно. Спасательные работы были организованы своевременно, однако участникам ликвидации последствий запретили давать комментарии, документы засекретили и отозвали готовящуюся публикацию в газете «Северная Правда».

Уже в наши дни российские и американские специалисты, изучив архивные снимки американского спутника, который в то время как раз пролетал над Ивановской областью, пришли к выводу, что смерчей было 13, их общая длина пути составила 550 километров.

Несомненно, советский смерч 1984 года был одним из сильнейших в Европе, а по мощности он не уступал самым разрушительным торнадо, которые образуются на юго-востоке США.

В 1988 году о ликвидаторах происшествия был снят художественный фильм « Запретная зона ».