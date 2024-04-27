Советские неформалы 1964-1985 гг. Советский Союз, несмотря на свою закрытость, не смог полностью изолироваться от культурного влияния Запада. Железный занавес не преградил путь идеям бунтарства и нонконформизма, которые находили отклик в сердцах советской молодежи. На чтение: 6 минут

Советский Союз, несмотря на свою закрытость, не смог полностью изолироваться от культурного влияния Запада. Железный занавес не преградил путь идеям бунтарства и нонконформизма, которые находили отклик в сердцах советской молодежи.

Как отмечают историки, первые проявления контркультуры в СССР появились еще в конце 1940-х годов, после Великой Отечественной войны. В условиях разрухи и социальных перемен стали формироваться неформальные молодежные объединения, стремящиеся к самовыражению вне официальных рамок. Эти объединения часто имели антиконформистский характер, противопоставляя себя «формальным» организациям, таким как пионеры и комсомол.

Одним из первых контркультурных движений в СССР стало общество стиляг, состоявшее из молодых людей из состоятельных семей. Они отвергали советскую идеологию, увлекались западной музыкой, танцами и одеждой. В их облике и поведении читался протест против серости и однообразия официальной культуры.

В 1970-1980-е годы на советское общество повлияли мирные протесты хиппи на Западе. Советская молодежь, узнав о них через подпольные журналы и пластинки, проникалась идеями пацифизма, антирасизма и свободы самовыражения. Хиппи стали вдохновителями неформальных движений в СССР.

Каждая субкультура формировалась вокруг определенной идеи протеста и имела свои характерные атрибуты: лозунги, музыкальные жанры, одежду. Джаз, кантри, блюз, рэгги, рок стали музыкальными символами различных течений. Несмотря на попытки советского правительства подавить влияние западной культуры, советские граждане находили способы узнавать о событиях за рубежом и проявлять солидарность с мировыми контркультурными движениями.

Однако до Горбачева, неформалам приходилось нелегко. Их часто приводили в милицию как нарушителей порядка, заставляли ложиться в психбольницы и проходить принудительное лечение, избивали на улицах, чтобы те стали «нормальными».

В 1980-е годы на волне перестройки и гласности контркультура в СССР пережила расцвет. Молодежь открыто выражала свое недовольство советской системой, участвуя в массовых акциях протеста и выступая за демократические преобразования. Неформалы стали символом перемен и свободы, которые наступили в советском обществе в последние годы его существования.

Стиляги: советский бунт против социалистического однообразия

В конце 1940-х годов в СССР возникло явление, именуемое "стиляжничеством". Это было молодежное движение, которое выступило против стереотипов и однообразия социалистического общества.

Стиляги отличались циничным отношением к миру, аполитичным поведением и пренебрежением некоторыми моральными нормами. Они стремились выделиться из толпы и стать индивидуальными.

Внешний вид стиляг был подражанием западной моде. Они носили яркую трофейную одежду, причудливые прически и обувь, которые так отличались от серой и унылой униформы советских граждан. Их вдохновляли образцы из западных журналов и сцены из зарубежных фильмов. Казалось, что «там» все иначе, легко, просто, оригинально. Понятно, что это было не так, но чем меньше информации, тем привлекательнее.

Термин "стиляга" впервые появился в 1949 году в фельетоне журналиста Д. Г. Беляева, опубликованном в популярном сатирическом журнале "Крокодил". В фельетоне Беляева описывался молодой человек, который выделяется своим экстравагантным стилем.

Другая версия происхождения термина "стиляга" связана с джазовой средой. Музыканты использовали слово "стилять" в значении "повторять чей-то музыкальный стиль". Постепенно это слово стало употребляться в отношении молодых людей, подражавших западной моде.

Сами стиляги называли себя "штатниками", подчеркивая свою любовь к американской одежде, которая в те годы пользовалась запредельным спросом.

Первые стиляги отличались экстравагантным внешним видом, заимствованным из американской поп-культуры. Молодые люди одевались в широкие яркие брюки, пестрые пиджаки, широкополые шляпы, обувь с острыми носами, гавайские рубашки и галстуки с экзотичными принтами. Неизменным атрибутом были цветные носки разного цвета.

Позже мода стиляг стала более сдержанной. Они стали носить узкие брюки-дудочки, дефицитные джинсы, тонкие галстуки и зонты-трости. К 60-м годам в моде были строгие плащи и элегантные пальто в британском стиле. Шерстяные костюмы, грубые ботинки и туфли с перфорацией на носке также пользовались популярностью. Писком моды были объемные прически в стиле Элвиса Пресли и маленькие усики-«мерзавчики».

Девушки-стиляги следовали западным тенденциям, выбирая пышные или узкие юбки, цветные блузки с принтами и остроносые туфли. Они ярко красили губы и подводили глаза. Прически в стиле "венчик мира" с волнистыми локонами и "бабетта" по примеру «Брижит новая версия Всезнайки» на базе разработок Googleо были особенно популярны.

Стиляги были большими любителями буги-вуги, рок-н-ролла и джаза. Они слушали Элвиса Пресли, Билла Хейли, Бадди Холли и других западных исполнителей. Пластинки с их записями были большой редкостью, но стиляги умудрялись доставать их нелегальными путями. Иногда музыку записывали на рентгеновскую пленку, что получило название "рок на костях". С появлением магнитофонов стало проще прослушивать любимую музыку.

Любимым танцем стиляг считался буги-вуги, который появился в Европе и был основан на афро- американских танцах. Вне конкуренции был рок-н-рол. Молодежь слушала Элвиса Пресли, Билла Хейли, Бадди Холли. Кому-то даже удавалось достать пластинки с их записями. А иногда музыку записывали на рентгеновскую пленку со снимками, называлось это «рок на костях». Когда появились магнитофоны, стало проще.

Стиляги вызывали неоднозначную реакцию в советском обществе. Их яркий внешний вид и западные увлечения считались проявлением декадентства и космополитизма. Советская пропаганда осуждала стиляг, клеймя их как лиц, ведущих "недостойный" образ жизни.

Стиляжничество было не просто модой, а формой протеста против скучной и ограничивающей реальности советской жизни. Оно стало символом стремления к свободе выражения, яркости и индивидуальности.

Но, несмотря на преследования и дискриминацию, субкультура стиляг продолжала существовать. Она стала символом молодежного протеста и стремления к самовыражению. Впоследствии стиль стиляг оказал влияние на развитие моды и музыки в СССР и продолжает оставаться популярным и сегодня.

Люберы: зарождение и агрессивность молодежной субкультуры

В конце 70-х годов на окраинах советской столицы возникла агрессивная молодежная субкультура, известная как люберы. Ее появление было тесно связано с возрождением культуризма в СССР, который ранее был запрещен.

Культуризм проник в Советский Союз в 60-х годах, но быстро попал под запрет. Официальная идеология не одобряла акцент культуристов на эстетике и наращивании мышечной массы, считая, что истинные строители коммунизма должны быть сильными и выносливыми, а не просто накачанными.

Однако запрет лишь подогрел интерес к культуризму, и в Люберцах, промышленном пригороде Москвы, он стал феноменом. В подвалах многоэтажных домов стали организовываться импровизированные тренажерные залы с самодельными снарядами.

Навыки, полученные в подпольных качалках, требовали выхода. Люберы начали применять их в агрессивных столкновениях с москвичами или другими, кто осмеливался пересекать их территорию. Всесоюзную известность они получили в 1979 году, когда разогнали группу неонацистов на Пушкинской площади.

Внешний вид люберов был столь же агрессивным, как и их поведение. Они носили широкие спортивные штаны, подчеркивающие их накачанную мускулатуру, и тяжелые ботинки. Спортивные шаровары, или "трубы", стали неотъемлемой частью их образа. Они также коротко стригли волосы и брили головы.

Люберы были одновременно символом запрещенной и протестной субкультуры. Их агрессивность отражала социальную отчужденность и разочарование молодого поколения, особенно тех, кто рос в рабочих пригородах.

Движение люберов просуществовало недолго, но оказало значительное влияние на молодежную культуру того времени. Оно стало олицетворением агрессии и социальной напряженности, которые бродили в советском обществе конца 70-х годов.

Панки. Советский андеграунд

Советский панк-рок появился в начале 1980-х годов как ответ на социальную и культурную стагнацию. В отличие от западных панков, которые выражали протест против капитализма и коммерциализации, советские панки были преимущественно представителями интеллигенции, которые эпатировали публику своим внешним видом и неблагозвучной музыкой.

Для советского панка не существовало особых правил в одежде. Он мог одеться в то, что было под рукой, или наоборот, составить эпатажный наряд, делая вид, что это получилось случайно. В ходу были пиджаки отечественного производства, тельняшки, галстуки, кроссовки и пальто. Тельняшка, впервые введенная в гардероб советского панка Андреем Свином Пановым из группы "Автоматические Удовлетворители", стала одним из символов субкультуры.

Прически тоже играли важную роль в образе советского панка. Некоторые энтузиасты ставили ирокезы пивом, но чаще всего достаточно было просто привести волосы в хаос. Слишком экстравагантные стрижки могли вызвать вопросы у правоохранительных органов, поэтому многие панки выбирали более умеренные варианты.

Советский панк-рок отличался от западного своим абсурдистским подходом к текстам. В отличие от зарубежных коллег, которые пели о политике и социальных проблемах, советские панки писали бессмысленные тексты с обилием нецензурной лексики. Музыка же представляла собой смесь панка, рока и хардкора.

Советские панки не были политически активны, как западные. Для них панк-рок был скорее способом эпатажа и самовыражения. Они нарушали общественные нормы, вели асоциальный образ жизни и часто сталкивались с недопониманием со стороны обывателей.

Со временем субкультура панков в СССР трансформировалась и разделилась на множество течений. В 1990-х годах она стала коммерческой, и многие панк-группы начали выступать в клубах и на различных фестивалях. Однако панк-рок сохранил свое значение как символ протеста и свободы самовыражения.

Хиппи: своеобразие, протест и эволюция

В СССР движение хиппи появилось не так рано, как в западных странах, только в начале 1970-х годов. Однако оно отличалось своими уникальными особенностями, сложившимися под влиянием советской действительности.

Подпольная субкультура и специфический сленг советское хиппи-движение носило полуподпольный характер, что было обусловлено идеологическими расхождениями с властью и общественным строем. Хиппи создали свой собственный язык общения, включавший слова: вписка – ночевка; герла – девушка; пипл – люди; сейшн – тусовка; олдовый - опытный, бывалый; флэт – квартира. Эти термины отражали характерные черты хиппи-сообщества: свободу, открытость и стремление к неформальному общению.

В отличие от западных хиппи, которые протестовали в основном против материализма и капитализма, советские хиппи выступали против жесткого идеологического контроля, отсутствия индивидуальной свободы и навязывания однообразного образа жизни. Они отказывались соответствовать стереотипному "советскому человеку" с его строгими нормами внешнего вида, мысли и поведения.

Характерным внешним признаком советских хиппи были длинные волосы, которые символизировали свободу и отказ от традиционных норм. Одежда часто была потертой и выцветшей, что отражало неприятие материальных ценностей и стремление к простоте. Хиппи предпочитали неброские естественные тона в одежде, демонстрируя отказ от ярких и искусственных изделий советской легкой промышленности. Кроме того, хиппи активно развивали музыкальную культуру, преимущественно в форме авторской песни под гитару. Тексты песен затрагивали темы свободы, любви, пацифизма и критики советской системы. Песни часто пелись на английском языке, что отражало влияние западной музыки на советских хиппи.

Большинство советских граждан относилось к хиппи с непониманием или осуждением, рассматривая их как чуждый элемент общества. Власти усиливали контроль над хиппи, устраивая облавы и аресты, исключая их из учебных заведений и отправляя в армию или на принудительное лечение в психиатрические больницы. Однако эти меры не смогли полностью подавить движение, которое продолжало существовать в подпольных условиях. Наследие советских хиппи Советское движение хиппи стало частью молодежной культуры и внесло свой вклад в развитие свободомыслия и альтернативного образа жизни в СССР. Несмотря на негативное отношение со стороны властей и общества, хиппи оставили заметный след в истории советской культуры и повлияли на формирование последующих поколений. Эволюция хиппи после распада СССР После распада СССР субкультура хиппи потеряла свой протестный характер, но сохранила основные ценности, такие как свобода, самовыражение и пацифизм.

Сегодняшние российские хиппи являются частью международного хип-движения, хотя и имеют свои особенности, связанные с историческими и культурными традициями России. Отличительными чертами российских хиппи остаются: богоцентричность и поиск духовности, экологический активизм, приверженность принципам ненасилия и терпимости, стремление к простой и гармоничной жизни.

Современные хиппи продолжают использовать музыкальный и художественный самовыражение для донесения своих идей, организуя музыкальные фестивали, выставки и творческие мастерские. Движение хиппи стало неотъемлемой частью российской контркультуры и продолжает привлекать молодых людей своим альтернативным взглядом на жизнь и стремлением к миру и взаимопониманию.

Ньювейверы

В Советском молодежном обществе ньювейв, как отдельная субкультура, не слишком ярко проявился. Движение было основано, в первую очередь, на меломанских предпочтениях (электронная и, по большей части, экспериментальная электронная музыка) и на постпанковсковской эстетике. Внешний вид советских ньювейверов – эклектичное сочетание элегантности «новых романтиков», со своеобразными прическами, макияжем, с постпанковским «мрачным стилем» и другими направлениями.

В середине 80-х в связи с популяризацией музыки диско и подъемом «металлистической» волны, общая масса «новой волны» («new wave) разделилась на два направления. Поклонники стиля диско и зарубежной поп-эстрады, уделявшие большое внимание брендовым вещам, получили ярлык «попперов». Второе направление – более продвинутые и более глубоко погруженные в культуру ньювейва – обитали в среде творческого андеграунда, который экспериментировал тогда в рамках модовских и постпанковских традиций. Они слушали группу Japan (британская глэм-рок/ньювейв группа), редкие малоизвестные андерграунд-группы, в том числе и пост-панк музыку.

Центром ньювейв культуры в Москве считался клуб “Рокуэлл Кент” в МИФИ (Московский инженерно-физический институт, сегодня - Национальный исследовательский ядерный университет). Здесь, в том числе, формировалась отечественная рок-культура — именно тут прошли первые концерты «Аквариума», «Зоопарка» и «Кино». С середины 80-х ньювейверами можно было назвать любую модную молодежь, увлекающуюся танцами на дискотеке. Например, девушки в брюках-бананах с начесами и ярким макияжем – наиболее массовые представители их эстетики.

Одной из ключевых черт ньювейверов, как и представителей других субкультур, было их стремление к свободе самовыражения и независимости от официальных канонов. В условиях советского общества, где царил строгий контроль над культурой и молодежью, ньювейверы представляли собой своеобразное явление, выходящее за рамки установленных в то время и привычных норм и правил. Ньювейверы создавали сообщества единомышленников, устраивая музыкальные вечера и фестивали, обмениваясь опытом и идеями.

Молодежные субкультуры оказали значительное влияние на развитие всей молодежной культуры в СССР того времени. Они стали символом протеста против устаревших ценностей и стереотипов, побуждая молодежь к самовыражению и саморазвитию. Таким образом, субкультуры в 60-80 годах в СССР была ярким проявлением стремления молодежи к свободе, творчеству и самореализации. Их представители оставили след в истории советской культуры как символы борьбы за индивидуальность и свободу выражения.

В СССР существовали многочисленные субкультуры, к которым помимо упомянутых ранее относились металлисты, гопники, "митьки", рокабиллы, рейверы, брейкеры, байкеры и рокеры. Все эти молодежные направления, объединяемые исследователями в группу "андерграундные субкультуры", сыграли значительную роль в культурной сфере советского, а впоследствии и российского общества.

Многие из них, конечно же, существуют и по сей день, но в немного усовершенствованном виде. Все эти субкультуры оказали заметное влияние на культурную сферу, привнося новые идеи, ценности и образы. Не являясь исключительно деструктивными, они выступали своеобразными проводниками западного культурного влияния в условиях закрытости советского общества.

Теоретические и практические исследования субкультур в СССР и постсоветской России были направлены на понимание их природы, типологии, функциональности. Специалисты изучали региональные особенности распространения субкультур, а также их изменение в зависимости от политических и общественных условий.

В заключении можно отметить, что советские неформалы оставили незабываемый след в истории России и советской культуры, демонстрируя миру свою уникальность и смелость в борьбе за свободу самовыражения. Их смелость и решимость противостоять устаревшим нормам и ценностям вдохновляют и по сей день. Неформалы продемонстрировали, что даже в условиях традиционного общества можно сохранить свою уникальность и выразить себя через искусство, музыку и стиль. Их наследие напоминает о важности свободы и толерантности в обществе, а также о необходимости борьбы за право быть самими собой. Именно благодаря неформалам молодежь в СССР начала задумываться о собственной идентичности и стала активно выражать свои убеждения и чувства.

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