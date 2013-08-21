Московская Олимпиада Игры XXII летней Олимпиады. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые игры, проведенные в социалистической стране. Бойкотировались США и рядом других стран из-за советского вторжения в Афганистан. На чтение: 2 минуты

ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ

XXII Летние Олимпийские игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. За это время было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Впервые Олимпийские Игры проводились в социалистической стране. В честь этого события Советский Союз открыл свои двери для иностранных граждан, вот только приехать смогли далеко не все.

20 января 1980 года президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпиаде в Москве и призвал к этому другие страны. Поводом для бойкота послужил ввод советских войск в Афганистан. На призыв к бойкоту Олимпийских игр в Москве откликнулись еще 63 государства, включая Канаду, ФРГ, Японию, Австрию. Обостряло ситуацию и политическое противостояние между странами Варшавского договора и странами НАТО. В США ожидали, что отсутствие среди участников Олимпиады спортсменов из ведущих стран Запада и Китая сделает московские Игры мероприятием второго сорта. За три дня до открытия Олимпиады тогдашний президент Международного Олимпийского Комитета Хуан Антонио Самаранча провел переговоры и убедил Италию, Великобританию, Испанию отправить своих спортсменов на Игры в Москву. Из многих стран, принимающих участие в бойкоте, например, из Франции, Великобритании, Греции спортсмены приезжали индивидуально и выступали под олимпийскими флагами. Несмотря на все усилия, Игры в СССР имели наименьшее число участников, начиная с Олимпиады 1956 года, проходившей в Мельбурне. Позже, как и ожидалось, СССР и его союзники объявили бойкот Олимпиаде 1984 года, которая проходила в США. Такое решение повлияло на судьбы и многих спортсменов, а вскоре команда СССР потеряла свои лидирующие позиции. Четырехкратная олимпийская чемпионка Лиза Лесли прокомментировала: «Политики из Вашингтона сломали судьбу многим великим атлетам: одни до сих пор жалеют о потерянных четырех годах жизни, а другие считают свои медали не совсем полноценными».

Тем не менее, на Олимпиаде-80 золотые награды в Москве завоевали атлеты из 25 стран, а призерами игр стали представители 36 государств. Более половины всех золотых наград завоевали спортсмены и СССР (80) и ГДР (47). Ни одна другая страна не выиграла и 10 золотых медалей. Некоторые восточноевропейские страны завоевали наибольшее количество наград в своей олимпийской истории не только на момент московской Олимпиады, но и по сей день, в частности, Болгария (41) и Польша (32). Впервые в своей истории выиграли более одной золотой награды бразильцы (оба золота - в парусном спорте). Свое первое в истории золото выиграли спортсмены из Зимбабве. Также свое первое золото с 1928 года выиграли испанцы.

ДО СВИДАНИЯ, НАШ ЛАСКОВЫЙ МИША

Апофеозом Олимпиады-80 стал полет медведя, талисмана Игр. Со слезами на глазах, под песню «До свидания, Москва!» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой, болельщики проводили его в «сказочный лес».

Создание талисмана - дело непростое. Мало кто может вспомнить талисманы, скажем, Игр в Сеуле в 1988 году или Барселоне в 1992-м, или недавно прошедших игр в Лондоне. В этом смысле олимпийский мишка стал еще одним, пожалуй, самым знаменитым героем игр. Сделать героя русских сказок талисманом московской Олимпиады было решено на всенародном голосовании. За медвежонка отдало свои голоса большинство зрителей программы «В мире животных». «Конкурс рисунков, который объявил Олимпийский комитет, не принес результатов, поэтому и было решено обратиться к художникам детской книги», - рассказал РИА Новости Виктор Чижиков, автор олимпийского символа. Эскиз медведя был выбран из сотен вариантов. По словам Чижикова, сначала это был просто медвежонок. «Нужно было придумать, где изобразить символику Олимпиады. Это и оказалось самым сложным», - пояснил художник. Создатель олимпийского талисмана вспоминает, что вариант с медалью на шее он исключил сразу - банально. Художник попытался «надеть» на медвежонка кепку - помешали уши. Когда сроки стали поджимать, решение пришло само собой: опоясанный олимпийскими кольцами Мишка явился Чижикову во сне.

РИА Новости

«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СПЕТЬ, ПРЕДСТАВ ПЕРЕД ВСЕВЫШНИМ»

Благостную картину образцового города в дни Олимпиады испортила властям внезапная смерть Владимира Высоцкого. Они, власти, старались к минимуму свести информацию о кончине актера. Только маленький квадратик некролога в газете «Вечерняя Москва». Конечно, ожидалось, что похороны Высоцкого станут событием неординарным. Но то, что они пройдут 28 июля 1980 года именно так, не ожидал никто - ни власти, ни близкие артиста. В вымершей, казалось бы, Москве на небольшой площади собрались тысячи людей, чтобы проститься с Высоцким. Дальнейшее повествование состоит из воспоминаний очевидцев того дня.

«Володя лежал на сцене в костюме Гамлета. Руки его были какие-то натруженные, очень беспомощно сложенные. Людей стали пускать в 10 утра. Эти люди, которые пришли проститься, стояли с ночи, и шла эта толпа от площади Ногина (Китай-город). Были перекрыты в это время все выходы из метро, были оцеплены все примыкающие улицы. Люди все шли и шли.

Когда начали пускать людей, заиграла музыка, потом услышали голос Гамлета-Высоцкого: «Что есть человек»… Поражало во всем отсутствие фальши. И еще - поразительный жест, один почти у всех мужчин. Проходя мимо гроба, каждый жал Володину руку. Жест, рукопожатие - какой-то заговор, присяга…

В 4 часа после панихиды, когда вынесли гроб с телом Володи, его встретила стоящая под раскаленным белым солнцем толпа. Вся Таганская площадь с обеих сторон эстакады забита людьми. Люди заполнили крыши и окна домов, метро, киосков, универмага. Писатель Юрий Трифонов скажет Любимову: «Как умирать после Высоцкого».

И когда автобус с гробом отъехал от театра, люди махали вслед автобусу руками, цветами. А мальчишки выпустили голубей. Кто-то в толпе сказал: «Кусочек свободной России умер».

Машины прибавляют ходу… Продолжает бежать только какой-то совсем еще мальчик в черном пиджаке. Улица уходит вниз, толпа вдоль мостовой редеет, а он все бежит. На него страшно глядеть: он мертвенно бледен, кажется, еще немного - и он грохнется оземь. Если бы совесть могла в тот день каким-то чудом воплотиться в человеческом облике, она была бы этим мальчиком в черном пиджачке. По дорогам пошли первые машины. Метро работает только на вход. Вдруг люди у метро стали скандировать: «Позор! Позор!» Оказалось, что попытались убрать портрет артиста в окне второго этажа театра. Портрет вернули. Володина могила была как бы и не на кладбище, а будто между кладбищем и городом. Первый ряд. Сейчас я понимаю, что, наверное, лучшего места для него и не найти».

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Обложка: «Знаменосцы стран-участниц XXII летних Олимпийских игр». Знаменосцы стран-участниц, с флагами Международных и национальных олимпийских комитетов. Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени Ленина (Лужники). Россия, Москва. 1980. Автор Сергей Гунеев.

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