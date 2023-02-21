Экспорт из-под полы. Что иностранцы покупали у советских фарцовщиков В одной из прошлых статей мы рассказывали, за каким товаром охотились советские фарцовщики, становясь струйками, пробивающимися через колоду дефицита и занавеса. Там мы объяснили, зачем иностранцам было вообще вступать в товарно-денежные отношения с подозрительными типами: дело прежде всего в валюте. На чтение: 2 минуты

Из-под занавеса

В одной из прошлых статей мы рассказывали, за каким товаром охотились советские фарцовщики, становясь струйками, пробивающимися через колоду дефицита и занавеса. Там мы объяснили, зачем иностранцам было вообще вступать в товарно-денежные отношения с подозрительными типами: дело прежде всего в валюте. Если фарцовщик не хотел связываться с валютой, можно было получить от него рубли по более выгодному, чем в госбанке, курсу. В крайнем случае в ход шёл бартер. Дело в том, что советское государство остро нуждалось в инвалюте, так как рубль на мировом рынке не признавался, поэтому иностранцы, особенно прибывшие на короткий срок, попадали в западню. Они жили и обслуживались в специальных гостиницах, получали услуги в специальных местах и закупались в специальных магазинах, вроде «Берёзки». Всё это им приходилось делать втридорога и за валюту, а официальный курс обмена был весьма кусачим. Поэтому глупо было упускать возможность купить что-то с рук (особенно, если это потом можно продать у себя на родине), при этом сэкономив, или продать что-то за рубли по выгодному курсу. Если иностранец не мог приобрести что-то сам, подключались посредники: на фарсе подрабатывали таксисты, коридорные, горничные, гиды. Про вещи, которые иностранцы покупали у фарцовщиков, мы расскажем в этой статье.

Мужское нижнее бельё

Не ожидали, что мы начнём с кальсонов? А ведь это один из самых первых товаров, пошедший на подпольный экспорт. Хотя фарцовка раскручивалась в 1960-е, ещё с 1940-х ею занимались представители торгфлота и работники портов Одессы, Ленинграда, Новосибирска. Докеры, подростки, местные жители вели оживлённый обмен, предлагая советские товары за импортные вещи и продукты; экипажи выходивших за границу судов имели ещё больше возможностей. У иностранных моряков большим спросом пользовалось советское нижнее бельё, хлопчатобумажное, а лучше шерстяное. Послевоенные советские изделия были качественнее зарубежных, а морские волки больше всего ценили комфорт и тепло, поэтому охотно брали кальсоны, несмотря на их странный внешний вид. Лучше купить про запас: в крайнем случае, можно продать коллегам в другом далёком порту.

Икра, морепродукты и деликатесы

Советский рынок не зависел от соотношения спрос/предложение, цены на некоторые товары были завышены, на некоторые – занижены. Среди уценённых, как правило, были деликатесы, особенно те, что не пользовались спросом, например – консервированный краб. Икра с Дальнего Востока и из северных районов тоже стоила не слишком дорого по нынешним меркам: 4 рубля за банку красной при зарплате инженера 160 рублей. Такой роскоши не было даже в странах соцлагеря. Если вывезти за границу дюжину таких банок, купленных с рук, можно было с избытком окупить поездку.

Алкоголь

Ситуация на рынке алкоголя была похожей: за рубежом, особенно в Скандинавии, он стоил дорого, а советским гражданам отпускался дешевле, чем по рыночной цене (если речь идёт не о премиум-сегменте). Например, водку «Столичная», можно было купить за 3,5 рубля, а потом продать в Европе в среднем за 12 долларов.

С армянским коньяком дела обстояли сложнее, так как его было труднее достать. Здесь формировалась сложная цепочка теневой торговли: распределитель/завмагазином-фарцовщик-иностранец. Намного чаще коньяк вывозили те, кто находился в Союзе подолгу: дипломаты, наблюдатели, журналисты. Причём вилка прибыли на разнице цен при перепродаже такого алкоголя за рубежом была намного больше, чем у бутылки водки. Будем считать коньяк товаром для «профессиональных» покупателей.

Мелкая техника и электроника

Здесь в ход шли часы, хронометры, фотоаппараты. Они представляли интерес всё из-за той же пресловутой разницы цен, помноженной на советское качество. Госцена на редкие армейские наручные часы была 50 рублей, соотечественникам фарцовщик мог продать их за 100 рублей, иностранцу – за 100 долларов, то есть 300-500 рублей по неофициальному курсу. Хороший фотоаппарат в магазине стоил 100-150 рублей, иностранцам его скидывали за 150 долларов. Как правило, такими сделками занимались профессионалы, имеющие отношение к кругам коллекционеров и фотолюбителей.

Сувениры и антикварные изделия

Спрос иностранцев на сувенирную продукцию советская торговля удовлетворяла весьма формально: матрёшки, вышивка, миниатюры, хохлома и т.п. Иностранцам же хотелось чего-то по-настоящему советского, отражающего дух далёкой коммунистической страны. Вот тут в ходшли значки, пуговицы со звёздами и прочая мелочь. Занимались таким торгом обычно дети и подростки: говорят, некоторые даже умудрялись продавать пионерские галстуки. Значок «50 лет Октября», или «ВДПО», или с лозунгом и профилем Ильича стоил 10 копеек, а выменянная на него жвачка стоила 50 копеек у более крупного скупщика. Можно было заработать 10-20 рублей в день. Важный момент: этим занимались сети мелких фарцовщиков, которые, как правило, полученные у иностранцев товары обменивали у более «старших». Привлекала юнцов и возможность бартера, в том числе шанс получить джинсы или стиляжные вещи.

Что касается антиквариата, эти товары появились на чёрном рынке во время массового панельного многоквартирного строительства. Специальные ушлые дельцы искали на помойках, в заброшенных деревенских домах или скупали у стариков древние иконы, картины, ювелирку, предметы интерьера, затем сдавали их в город крупным коллекционерам или скупщикам. В антиквариате мало кто разбирался, поэтому за границу совсем за бесценок могли уйти картины именитых художников, украшения, посуда и интерьер ещё дореволюционных времён.

Иностранцы-фарцовщики

Некоторые иностранцы, войдя во вкус, начинали ездить в Союз с товаром на постоянной основе, даже по несколько раз в месяц. Они привозили в СССР и закупали на вывоз вещи под заказ, становились оптовыми контрагентами, работая с отечественными крупными спекулянтами. Впрочем, в крайнем случае товар всегда можно было скинуть фарцовщикам-одиночкам или сотрудникам отеля.

Обложка: Фарцовщики «на фирмЕ» середины 1980-х на улице. Источник: https://yablor.ru/